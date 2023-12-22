Анекдот дня: як в Одесі шукають зниклих собак

Анекдот дня: як Соломон Маркович ходить до сина в школу Доброго ранку, одесити! Оскільки це останній тиждень цього півріччя в школі й вже навіть передостанній день, як не згадати кожному з нас як це півріччя пройшло для дорослих – батьків, бабусь і дідусів школярів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня про ціни на бензин Доброго ранку, одесити! До Нового року залишається часу всього-нічого. Настав час робити запаси, щоб у святкові дні не купувати все за завищеними цінами й не потрапити в історію як герой нашого ранкового анекдоту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що можна їсти на дієті? Привіт, Одеса, одесити і всі, хто приєднався до таких! Сподіваємося, вихідні у всіх пройшли непогано і можна з новими силами починати роботу. А тих, хто до кінця року трохи втомився, нехай гріє думка про прийдешні свята.

Ну, і за традицією, що склалася, без ранкового анекдоту ми вас, само собою, не залишимо! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ