Анекдот дня: Яків Соломонович та його дивні вправи

Привіт, одесити, і з черговим нас усіх недільним днем! Потроху прокидаємося і, перш ніж бігти за дозою кави, не забуваємо зробити ранкову зарядку! Це для бадьорості тіла. А для бадьорості духу рекомендуємо починати день з нашого традиційного одеського анекдоту:

Одеська лікарня. На прийомі літній єврей Яків Соломонович:

– Лікарю, коли я нахиляюся, витягаю донизу руки, піднімаю одну ногу, опускаю, піднімаю таки другу, опускаю, розгинаюсь і піднімаю руки до пояса, одночасно злегка підстрибуючи, у мене таки з’являється сильний біль у спині.

– Навіщо ж ви робите такі складні вправи у вашому віці, Якове Соломоновичу?

– А як я, на вашу думку, повинен одягати бруки?

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