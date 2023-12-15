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Одеський гумор: як життя у Зіновія Абрамовича?

Одеський гумор: як життя у Зіновія Абрамовича?

Доброго ранку, одесити! Новорічні свята не за горами, а до зарплати комусь ще далеко і доводиться заощаджувати. Але в будь-якій неприємній ситуації є зворотний бік, дивлячись як подивитися. Давайте брати приклад із героя нашого сьогоднішнього одеського анекдоту:

— Здрастуйте, Зіновію Абрамовичу! Як життя?

— На життя, звісно, не вистачає. Але похорон, дякувати Богу, нам теж не по кишені.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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