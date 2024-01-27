Анекдот дня: коли закінчиться чорна смуга

Анекдот дня: де найкраще проводити відпустку Доброго ранку, одесити! Втомилися? Мрієте про повноцінну відпустку? Якщо комусь із нас зараз не доступний улюблений вид відпочинку, завжди є безпрограшний варіант. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: навіщо Моня читає газети Доброго ранку, одесити! Робочий тиждень у самому розпалі, а отже, заряд бадьорості нам усім ох як необхідний! Щоб зарядитися гарним настроєм на весь день, прочитайте анекдот від «Одеського життя», посміхніться та поділіться гарним настроєм із близькими. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що може Сема Доброго ранку, Одеса та одесити! Нехай сьогоднішній день буде тихим і спокійним, тримаємо лад, допомагаємо нашим захисникам і не даємо жодних шансів ворогові. А щоб розпочати день на позитиві, ловіть традиційну порцію гумору від “Одеського життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чому сумує Моня Доброго ранку, безжурні одесити! Пропонуємо розпочати день з анекдоту від «Одеського життя», щоб налаштуватися на позитивний та плідний вівторок. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ