Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: коли закінчиться чорна смуга

Анекдот дня: коли закінчиться чорна смуга

Привіт, безжурні одесити! Добре попрацювали, тепер можна і відпочити! “Одеське життя” дарує вам ранкову порцію позитиву. І бажає миру та ладу у ваших сім’ях, і щоб у житті кожного було більше білих смуг.

— Натане Семеновичу, як ви вважаєте, чорна смуга в моєму житті колись закінчиться?

— Звичайно ж, ви не вічний!

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