Акція найстійкіших: одесити знову сказали «ні» безглуздим тендерам (фоторепортаж)

«Ні – безглуздим тендерам!»

«Ні – безглуздим тендерам! Життя захисникам!» – таке гасло учасників заходу. У річницю початку російської агресії одесити ще раз нагадують місцевій владі про головні пріоритети під час війни.

На акції побувала і наша кореспондент:

Як повідомляло «Одеське життя», акцію у мерії Одеси ініціювала ще у серпні 2023 року голова благодійного фонду «Корпорація монстрів», відома волонтерка Катерина Ножевнікова.

Спочатку Ножевнікова заявила, що вийде на одиночний пікет, якщо багатомільйонний тендер на ремонт Київського райсуду не скасують.

Пізніше до Ножевникової приєдналися небайдужі городяни.

25 листопада 2023 року Ножевнікова повідомила про рішення припинити мітингувати під мерією, пояснивши це тим, що зрештою депутати виконали вимогу, з якої і почалися акції протесту, а саме – на бюджетній комісії вирішили рекомендувати колегам під час сесії скасувати рішення про виділення 106 мільйонів. гривень на скандальний ремонт суду.

Але найстійкіші городяни все ж таки продовжують виходити до мерії щосуботи.

Ремонт одеського суду: у мерії саботують вимоги активістів?

До речі, на сесії Одеської міськради, що відбулася 21 лютого, стало відомо, що одеська мерія поки що не відмовилася від скандального фінансування ремонту Київського райсуду.

Як пише з цього приводу «Думська», згідно з додатковою угодою, яка була укладена ще 8 грудня 2023 року та підписана начальником управління капітального будівництва Борисом Пановим та керівником компанії-підрядника Олександром Фрідманом, 106 млн гривень пообіцяли у 2024 році перерахувати компанії «Одесголовпостач» за виконання капітального ремонту будівлі Київського районного суду, а саме проти цього протягом півроку, і виступають громадські діячі.

Таким чином, зазначає видання, Панов фактично саботував рішення депутатського корпусу, а також вимоги громадськості, яка щосуботи пікетує мерію, змушуючи чиновників відмовитися від некоректних у воєнний час витрат і передати гроші на потреби Сил оборони України.

Цього питання під час нещодавньої сесії торкнувся депутат міськради Петро Обухов. Він звинуватив чиновника у спробі «протягнути» скандальне рішення 2024 року, проте Борис Панов заявив, що цього не буде.

Водночас, на цій же сесії міськради депутати підтримали збільшення фінансування міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 131,7 млн гривень.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, кошти будуть перераховані. на рахунки військових частин, згідно з наданими заявками.

Фото та відео: Вікторія Кучурка