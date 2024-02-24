Акция самых стойких: одесситы снова сказали «нет» бессмысленным тендерам (фоторепортаж)

«Ні – безглуздим тендерам!»

«Ні – безглуздим тендерам! Життя захисникам!» – таков лозунг участников мероприятия. В годовщину начала российской агрессии одесситы еще раз напоминают местным властям о главных приоритетах во время войны.

На акция побывала и наша корреспондент:

Как сообщала «Одесская жизнь», акцию у мэрии Одессы инициировала еще в августе 2023 года глава благотворительного фонда «Корпорация монстров», известная волонтерка Екатерина Ножевникова.

Сначала Ножевникова заявила, что выйдет на одиночный пикет если многомиллионный тендер на ремонт Киевского райсуда не отменят.

Позже к Ножевниковой присоединились неравнодушные горожане.

25 ноября 2023 года Ножевникова сообщила о решении прекратить митинговать под мэрией, объяснив это тем, что в конечном итоге депутаты выполнили требование, с которого и начались акции протеста, а именно – на бюджетной комиссии решили рекомендовать коллегам во время сессии отменить решение о выделении 106 миллионов гривен на скандальный ремонт суда.

Но самые стойкие горожане все же продолжают выходить к мэрии каждую субботу.

Ремонт одесского суда: в мэрии саботируют требования активистов?

К слову, на состоявшейся 21 февраля сессии Одесского горсовета стало известно, что одесская мэрия пока что не отказалась от скандального финансирования ремонта Киевского райсуда.

Как пишет по этому поводу «Думская», согласно дополнительному соглашению, которое было заключено еще 8 декабря 2023 года и подписано начальником управления капитального строительства Борисом Пановым и руководителем компании-подрядчика Александром Фридманом, 106 млн гривен пообещали в 2024 году перечислить компании «Одесголовпостач» за выполнение капитального ремонта здания Киевского районного суда, а именно против этого на протяжении полугода и выступают общественники.

Таким образом, отмечает издание, Панов фактически саботировал решение депутатского корпуса, а также требования общественности, которая каждую субботу пикетирует мэрию, вынуждая чиновников отказаться от некорректных в военное время трат и передать деньги на нужды Сил обороны Украины.

Этот вопрос в ходе недавней сессии затронул депутат горсовета Петр Обухов. Он обвинил чиновника в попытке «протащить» скандальное решение в 2024 году, однако Борис Панов заявил, что этого не будет.

В то же время на этой же сессии горсовета депутаты поддержали увеличение финансирования городской целевой программы «Безопасный город Одесса» на 131,7 млн гривен.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, средства будут перечислены на счета воинских частей, согласно предоставленных заявок.

Фото и видео: Виктория Кучурка