9 квітня рашисти атакували Одещину балістичною ракетою: що відомо

Як повідомляють Сили оборони півдня України, сьогодні вдень росіяни завдали удару по території Одеської області з тимчасово окупованого Криму, ймовірно, балістичною ракетою «Іскандер-М».

Під ударом знову опинилася прибережно-рекреаційна зона. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги в Одесі та області пролунав сьогодні після 15:00. І невдовзі мешканці області почули вибухи.

Як повідомляло раніше «Одеське життя», вночі 9 квітня російські окупанти атакували 20-ма ударними безпілотниками, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватне подвір’я та обірвало лінію електропередач. Люди не постраждали.

А в ніч на 8 квітня під ударами ворожих «шахедів» опинився логістично-транспортний об’єкт Одеського району.