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9 квітня рашисти атакували Одещину балістичною ракетою: що відомо

9 квітня рашисти атакували Одещину балістичною ракетою: що відомо

Ворог продовжує завдавати точкових ракетних ударів по півдні України. Чергова така атака відбулася сьогодні вдень, 9 квітня 2024 року.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, сьогодні вдень росіяни завдали удару по території Одеської області з тимчасово окупованого Криму, ймовірно, балістичною ракетою «Іскандер-М».

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Під ударом знову опинилася прибережно-рекреаційна зона. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги в Одесі та області пролунав сьогодні після 15:00. І невдовзі мешканці області почули вибухи.

Як повідомляло раніше «Одеське життя», вночі 9 квітня російські окупанти атакували 20-ма ударними безпілотниками, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватне подвір’я та обірвало лінію електропередач. Люди не постраждали.

А в ніч на 8 квітня під ударами ворожих «шахедів» опинився логістично-транспортний об’єкт Одеського району.

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