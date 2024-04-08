Уночі під удар “шахедів” потрапила критична інфраструктура Одеської області

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували кілька хвиль ударних “шахедів” по південних регіонах. Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

Напружена бойова робота Сил ППО тривала близько 3 годин.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалося результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах, з них 4 збито в Одеській області.

На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об’єкт. Уламками збитого “шахеда” також пошкоджено АЗС, – йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали.

Загалом, як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 8 квітня, внаслідок протиповітряного бою Силами оборони збито керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині та 17 ударних “шахедів” в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Ворог продовжує щоденно атакувати Одеський регіон з повітря. Так, 5 квітня рашисти випустили по Одесі керовану авіаційну ракету. Ракету вдалося збити, але від її осколків, за попередніми даними, постраждали близько 100 вікон у 16 житлових будинках, а також Будинок садівника і ліцей №23.

У суботу, 6 квітня, вдень над Одесою було збито 2 російських розвідувальних БпЛА “Орлан-10”. А пізно ввечері суботи російські терористи здійснили чергову атаку, випустивши в бік Одеси балістичну ракету, спрямувавши її на припортову інфраструктуру.

Постраждали адміністративна і технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств, яка прямувала до бомбосховища, її госпіталізовано.

У неділю, 7 квітня, протягом дня над морем поблизу Одеси сили протиповітряної оборони знищили два російські розвідувальні безпілотники.