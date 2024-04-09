10 квітня в Одесі посилять заходи безпеки та змінять маршрут двох автобусів: є загроза ударів та провокацій

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Меморіали на честь визволителів Одеси та прилеглу територію перевірять вибухотехніки, після чого вхід туди організують через пропускні пункти.

Також тимчасово буде обмежено рух громадського транспорту біля Алеї Слави.

Із 6:00 до 20:00 кінцеві зупинки маршрутів № 203 і 233 перенесуть із парку Шевченка в район перетину Лідерсівського бульвару та Базарної вулиці (кінцева зупинка тролейбусного маршруту № 3).

Як зазначив заступник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Денис Захарченко, ймовірність нанесення повітряних ударів у знакову для одеситів дату висока.

Тому в цей історичний день, віддаючи данину поваги подвигу Героям, які захищали рідну землю від нацистських окупантів, закликаємо не втрачати пильність, дотримуватися заходів безпеки, уникати скупчень біля пам’ятних місць і реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Правоохоронці також нагадали про необхідність мати при собі паспорт, не використовувати символіку комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, та не розпивати алкоголь у громадських місцях.

Крім того заборонено: