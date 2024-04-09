Війна, день 776-й: збитий над Одесою дрон обірвав електролінію

Вночі ППО знищила всі “шахеди”

Уночі 9 квітня російські окупанти атакували 20-ма ударними безпілотниками, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 2 годин.

У результаті протиповітряного бою збито всі 20 “шахедів” у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

За інформацією Сил оборони півдня України внаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватний двір, обірвало лінію електропередач.

Люди не постраждали.

росія змінила тактику атак на українську енергетику

Financial Times вважає, що росія змінила тактику цих ударів порівняно із зимою 2022-2023 років. Відмінності такі:

Якщо тоді основною ціллю були розподільні станції та трансформатори, то зараз – електростанції в конкретних регіонах, менш захищених, ніж Київ.

Удари завдаються високоточними ракетами і так, щоб відновити станції до наступної зими було неможливо. На це може піти кілька років. “Очевидною метою тепер є постійна, непоправна шкода”, – йдеться у статті.

Та ж сама кількість ракет, які використовувалися під час попередньої кампанії, зараз спрямована на п’ять-шість енергетичних об’єктів в одному регіоні. Таким чином росіяни намагаються відключити від енергопостачання великі промислові райони та міста.

Для атак по енергетиці використовуються і дрони – як дешевший спосіб вразити інші частини енергетичної системи, наприклад трансформатори.

Видання додає, що після нової хвилі ударів імпорт електрики з ЄС сягнув рекордних 18 700 МВтг. Це еквівалентно виробленню двох електростанцій.

Про ситуацію на фронті на ранок 9 квітня

Окупаційні війська просунулися за кількома напрямками на Донбасі. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 8 квітня.

За даними ISW, окупанти просуваються в напрямку Кремінної, розташованої в Луганській області, а також на північний захід і південний захід від Бахмута і Донецька, що в Донецькій області.

Загалом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень, ворог завдав 4 ракетних і 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах і 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціям РЕБ і 2 районам зосередження особового складу ворога.

Втрати окупантів на ранок 9 квітня

Сили оборони за добу ліквідували: