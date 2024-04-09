9 апреля рашисты атаковали Одесчину баллистической ракетой: что известно

Как сообщают Силы обороны юга Украины, сегодня днем россияне нанесли удар по территории Одесской области с временно оккупированного Крыма, вероятно баллистической ракетой «Искандер-М».

Под ударом снова оказалась прибрежно-рекреационная зона. Последствия уточняются.

Напомним, сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал сегодня после 15:00. И вскоре жители области услышали взрывы.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», ночью 9 апреля российские оккупанты атаковали 20-ю ударными беспилотниками, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе поврежден частный двор, оборвало линию электропередач. Люди не пострадали.

А в ночь на 8 апреля под ударами вражеских «шахедов» оказался логистически-транспортный объект Одесского района.