Новости Одессы и Одесской области

9 апреля рашисты атаковали Одесчину баллистической ракетой: что известно

9 апреля рашисты атаковали Одесчину баллистической ракетой: что известно

Враг продолжает наносить точечные ракетные удары по югу Украины. Очередная такая атака произошла сегодня днем, 9 апреля 2024 года.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, сегодня днем россияне нанесли удар по территории Одесской области с временно оккупированного Крыма, вероятно баллистической ракетой «Искандер-М».

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Под ударом снова оказалась прибрежно-рекреационная зона. Последствия уточняются.

Напомним, сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал сегодня после 15:00. И вскоре жители области услышали взрывы.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», ночью 9 апреля российские оккупанты атаковали 20-ю ударными беспилотниками, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе поврежден частный двор, оборвало линию электропередач. Люди не пострадали.

А в ночь на 8 апреля под ударами вражеских «шахедов» оказался логистически-транспортный объект Одесского района.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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