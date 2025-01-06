Сьогодні велике церковне свято – Хрещення Господнє

Після переходу Православної Церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Наприклад, Українська Православна Церква. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Церковне свято в Україні за новоюліанським календарем

6 січня (19 січня за старим стилем) православні віряни відзначають Хрещення Господнє (Богоявлення) – одне з дванадцяти найвеличніших церковних свят, яке за значущістю дорівнює Великодню.

Свято Водохреща виокремилось наприкінці четвертого століття. Воно увічнює визначну подію земного буття Ісуса Христа – коли Спаситель прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя у водах Йордану. Згідно з переказами, після хрещення Христа течія річки Йордан змінила свій напрямок. Це дивовижне явище повторюється щороку.

Вода – ключовий символ свята. Вважається, що вночі перед Водохрещам вся вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом доби.

Ми вже розповідали детально про правильний час набору води на Водохреща, застереження щодо її використання та терміни зберігання.

Церковне свято 6 січня за старим стилем

За юліанським календарем сьогодні православні відзначають Святвечір перед Різдвом. “Одеське Життя” раніше публікувало матеріал про особливості цього свята за старим стилем та відповідні обмеження.

Народні прикмети 6 січня

Прикмети цього дня віщують майбутній врожай:

якщо морозно – чекай щедрого врожаю злаків;

сніжинки великими пластівцями та туман – провісники багатого врожаю;

сині хмари опівдні – ознака майбутнього достатку пшениці.

У народі це свято називають Водохрещам. Існує повір’я, що охрещені цього дня перебувають під особливою Божою опікою, а заручини цього дня віщують тривалий щасливий шлюб. Сновидіння напередодні Водохреща вважаються пророчими.

Заборони цього дня

6 січня не рекомендується: конфліктувати, з’ясовувати стосунки з близькими та сусідами, осуджувати інших, бажати зла, лихословити, відмовляти нужденним. Церква застерігає від скупості, лінощів, заздрощів, мстивості.

Народні перестороги забороняють: виконувати важку фізичну працю, займатися домашнім господарством, позичати гроші. Вірування застерігають від розміщення посуду зі святою водою на підлозі та її розбавлення. Напередодні та в день свята не варто виносити речі з дому – вважалося, що це може позбавити родину щастя та здоров’я.

Дозволені справи 6 січня

У це православне свято рекомендується відвідати храм, взяти участь у святковому богослужінні та помолитися. До Ісуса Христа звертаються з проханнями про здоров’я, мир, благополуччя дітей, врожайність.

Традиційно день Водохреща починають з ковтка освяченої води. Рекомендується запастися святою водою на рік. Її слід вживати натщесерце з молитвою – вважається, що вона зцілює від важких недуг, очищує душу і тіло.

Купання в ополонці – популярна традиція свята. Вважається, що занурення в крижану воду очищує від гріхів. Проте це більше народний звичай, ніж церковна вимога, тому рішення про купання залишається за кожним особисто.

Іменинники 6 січня

За новим церковним календарем сьогодні іменини святкують Тетяна, Уляна, Христина, Іван, Ян.

За старим стилем день ангела відзначають Микола, Артем, Сергій, Євгенія, Клавдія.

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