Сьогодні велике церковне свято – Хрещення Господнє

6 січня 2024 року, згідно з новим церковним календарем, прасвослані християни святкують Хрещення Господнє (Богоявлення) – одне з дванадцяти найважливіших християнських свят. “Одеське Життя” розповідає про традиції, повір’я, обмеження цього дня, а також дізнаємось, хто святкує іменини та яке церковне свято відзначають за старим календарем.
Після переходу Православної Церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Наприклад, Українська Православна Церква. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.
Церковне свято в Україні за новоюліанським календарем
6 січня (19 січня за старим стилем) православні віряни відзначають Хрещення Господнє (Богоявлення) – одне з дванадцяти найвеличніших церковних свят, яке за значущістю дорівнює Великодню.
Свято Водохреща виокремилось наприкінці четвертого століття. Воно увічнює визначну подію земного буття Ісуса Христа – коли Спаситель прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя у водах Йордану. Згідно з переказами, після хрещення Христа течія річки Йордан змінила свій напрямок. Це дивовижне явище повторюється щороку.
Вода – ключовий символ свята. Вважається, що вночі перед Водохрещам вся вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом доби.
Ми вже розповідали детально про правильний час набору води на Водохреща, застереження щодо її використання та терміни зберігання.
Церковне свято 6 січня за старим стилем
За юліанським календарем сьогодні православні відзначають Святвечір перед Різдвом. “Одеське Життя” раніше публікувало матеріал про особливості цього свята за старим стилем та відповідні обмеження.
Народні прикмети 6 січня
Прикмети цього дня віщують майбутній врожай:
- якщо морозно – чекай щедрого врожаю злаків;
- сніжинки великими пластівцями та туман – провісники багатого врожаю;
- сині хмари опівдні – ознака майбутнього достатку пшениці.
У народі це свято називають Водохрещам. Існує повір’я, що охрещені цього дня перебувають під особливою Божою опікою, а заручини цього дня віщують тривалий щасливий шлюб. Сновидіння напередодні Водохреща вважаються пророчими.
Заборони цього дня
6 січня не рекомендується: конфліктувати, з’ясовувати стосунки з близькими та сусідами, осуджувати інших, бажати зла, лихословити, відмовляти нужденним. Церква застерігає від скупості, лінощів, заздрощів, мстивості.
Народні перестороги забороняють: виконувати важку фізичну працю, займатися домашнім господарством, позичати гроші. Вірування застерігають від розміщення посуду зі святою водою на підлозі та її розбавлення. Напередодні та в день свята не варто виносити речі з дому – вважалося, що це може позбавити родину щастя та здоров’я.
Дозволені справи 6 січня
У це православне свято рекомендується відвідати храм, взяти участь у святковому богослужінні та помолитися. До Ісуса Христа звертаються з проханнями про здоров’я, мир, благополуччя дітей, врожайність.
Традиційно день Водохреща починають з ковтка освяченої води. Рекомендується запастися святою водою на рік. Її слід вживати натщесерце з молитвою – вважається, що вона зцілює від важких недуг, очищує душу і тіло.
Купання в ополонці – популярна традиція свята. Вважається, що занурення в крижану воду очищує від гріхів. Проте це більше народний звичай, ніж церковна вимога, тому рішення про купання залишається за кожним особисто.
Іменинники 6 січня
За новим церковним календарем сьогодні іменини святкують Тетяна, Уляна, Христина, Іван, Ян.
За старим стилем день ангела відзначають Микола, Артем, Сергій, Євгенія, Клавдія.
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