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24 грудня: який сьогодні день, свята, традиції, заборони та прикмети

24 грудня: який сьогодні день, свята, традиції, заборони та прикмети

Сьогодні, 24 грудня 2023 року, більшість християн світу святкують Святий вечір. Серед них і віряни Православної церкви України. Також вшановують пам’ять Євгенії Римської. 

Церковне свято 24 грудня

Церковний календар каже, що цього дня треба згадувати пам’ять Євгенії Римської. Вона була донькою Філіпа – римського префекта Єгипта. Батько Євгенії був язичником, при цьому був добрим і до християн. Євгенія отримала гарну для свого часу освіту, в цьому їй допомагав батько. Одного дня серед манускриптів , що зберігалися у сімейній бібліотеці, Євгенія побачили Євангеліє від апостола Павла. Після того, як дівчина прочла цей твір, вона стала християнкою. Згодом вона стала монахінею у християнському монастирі у Римі.

Заборони 24 грудня: що не можна робити цього дня

  • Заборонено сваритися, лаятися;
  • Не прийнято до святкового столу запрошувати друзів — це сімейний вечір;
  • Не рекомендовано багато та голосно розмовляти під час святкової вечері;

Які відомі народні прикмети і традиції, пов’язані з 24 грудня

Предки вірили в багато прикмет, які стосувалися 24 грудня:

  • дивилися, який сьогодні день: безхмарне небо вказує, що наступного року буде багато грибів;
  • заметіль — чекайте на великий урожай меду;
  • зоряне небо — поля вродять;
  • відлига до поганого урожаю.

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Святий вечір

Святий вечір – вечір напередодні Різдва, християнського праздника на честь народження Іїсуса Христа.

Різдво Христове — одне з церковних свят, переддень якого також вважається святом. Святвечір, Святий Вечір, Свята Вечеря — все це назви світлого та багатого на традиції свята. Точної години народження Христа в Біблії не вказано, одна вважається, що народився Син Божий опівночі. Можливо, це пішло від старовинної європейської традиції.

Наші пращури у Святвечір сідали за святковий стіл як тільки на небі з’являлася перша зірка. Снідати і обідати заборонялося (крім хворих, дітей, вагітних, старих). На стіл обов’язково ставили 12 пісних страв — за 12 апостолами і 12 місяцями в році.

Імениники 24 грудня

Цього дня іменини мали Микола, Клавдія, Євгенія, Агафія.

Талісманом людини, народженої 24 грудня є бірюза. Цьому каменю дуже часто приписували лікувальні та магічні властивості. Наприклад, здавна вірили, що бірюза допомагаю усунути втому, позбавить страху.

Народжена 24 грудня людина за знаком Зодіаку – Козеріг. Народжені 24 грудня люди постійно незадоволені собою і прагнуть самовдосконалення. У них дуже складний характер, що поєднує спалахи гніву та припливи ніжності. Такі люди непосидючі, постійно кудись поспішають і не можуть довго займатися однією справою. За життя у них зазвичай буває кілька шлюбів та розлучень.

В цей день народилися:

  • 1920 рік — український мовознавець, поет, журналіст, громадський діяч Святослав Караванський;
  • 1940 рік — український фехтувальник, олімпійський чемпіон в особистих змаганнях у фехтуванні на шпагах Григорій Крісс;
  • 1974 рік — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Олексій Сенюк.

Які історичні події сталися 24 грудня в Україні та світі

Маємо такий календар важливих подій цього дня:

  • 1518 рік — король Сигізмунд І дозволяє князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького права;
  • 1624 рік — гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством;
  • 1814 рік — у Генті (нині Бельгія) Велика Британія та США підписують договір, що завершує англо-американську війну;
  • 1851 рік — під час пожежі в бібліотеці Конгресу США вщент згоріли 35 тисяч книг та безліч унікальних документів;
  • 1871 рік — у Каїрі відбувається прем’єра опери Джузеппе Верді “Аїда”, написана для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу;
  • 1903 рік — у Великій Британії видають перший реєстраційний номер для авто — табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела;
  • 1908 рік — у Парижі відкривається перше міжнародне авіашоу;
  • 1914 рік — німецький літак скидає бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування;
  • 1920 рік — на сцені “Метрополітен-опера” (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконує останню у своїй кар’єрі партію — Елеазара (Галеві “Дочка кардинала”);
  • 1991 рік — незалежність України визнають Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія;
  • 1997 рік — відбувається перший концерт гурту “Мандри”, цей день вважається датою заснування гурту;
  • 2004 рік — запускають на орбіту український супутник “Січ-1М”.

Який сьогодні день в Україні і світі

24 грудня День працівників архівних установ. Професійне свято, яке було встановлене наказом президента України Леоніда Кучми 1998 року. На той час саме бібліотечно-архівний відділ став першим державним органом, який управляв архівними документами. Він був створений ще на початку XX століття і функціонував від 1917 року. 1999 року організація отримала нову назву — Державний комітет архівів України.

А ще 24 грудня святкують День покупця в останню хвилину. Подія вказує на феномен шопінгу в останню хвилину. Тому вона присвячена всім тим, хто відкладає похід за подарунками родичам, друзям, близьким і робить їх в переддень Різдва.

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