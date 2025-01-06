Чи закінчиться сьогодні, 6 січня, багатоденна магнітна буря?

Такий прогноз наводиться на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

А згідно з даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні можливі окремі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Фахівці попереджають, що наприкінці місяця, 27-28 січня, на нашу планету чекає ще одна потужна магнітна буря, цього разу силою в 5 балів. Але оскільки активність на Сонці залишається підвищеною, цей прогноз ще може бути переглянутий.

Магнітні бурі: кому слід уважніше поставитися до свого здоров’я

Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Крім того, варто зазначити, що до магнітних бур особливо чутливі люди похилого віку, вагітні жінки і ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі інші симптоми, такі як:

зменшення концентрації;

проблеми зі сном;

загальна слабкість, сонливість;

запаморочення;

тривожність або дратівливість.

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