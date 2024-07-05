Країни НАТО розпочали історичну місію в Чорному морі

У понеділок, 1 липня, Болгарія, Румунія і Туреччина розпочали пошук мін у Чорному морі. Як пише Bloomberg, це перша велика спільна операція морських країн з моменту вторгнення Росії і спрямована на знешкодження дрейфуючих мін.

Болгарське видання Maritime.bg уточнило, що у спільній операції від Болгарії бере участь корабель-уловлювач мін “Струма”, від ВМС Румунії – протимінний корабель “Аксьонте”, від ВМС Туреччини – протимінний корабель “Акай” і корабель командування і управління “Капітан Гюнгюр Дормуш”.

Як зазначив командир Військово-морських сил Болгарії, контр-адмірал Кирило Михайлов, така операція не проводилася з моменту завершення Другої світової війни.

“Це історична місія і винятково важливе завдання, яке ми продовжуємо виконувати щодня, щогодини з початку війни. До цього кожна держава докладала зусиль самостійно, а тепер ми об’єднуємо наші зусилля і будемо діяти разом для усунення цієї загрози”, – сказав він.

Війна між Україною та Росією призвела до наслідків, які безпосередньо стосуються не тільки дій ВМС держав, що мають вихід до Чорного моря. Постраждали торгівля та економіка, збільшилися ризики і загрози судноплавству в західній частині Чорного моря.

За останні 2,5 року ВМС Болгарії отримали понад 60 сигналів від громадських, національних і партнерських організацій про побачені об’єкти, схожі на міни, в акваторіях і біля берегової лінії країни.

За інформацією видання, на сьогодні біля берегів Болгарії знайдено і знищено 6 мін, більша частина виявлених об’єктів – це уламки ракетного озброєння.

Найскладніше – попереду

У січні цього року командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив, що роботи з розмінування Чорного моря від російських мін відбуватимуться в кілька етапів. Але на розмінування всієї акваторії Чорного та Азовського морів, де ведуться бойові дії, потрібні роки.

Перший етап – безпосередня боротьба з мінами здійснюється постійно, поки триває війна.

Другий етап – це ініціатива Стамбула, коли Румунія, Болгарія, Туреччина об’єднуються в тактичну групу для боротьби з дрейфуючими мінами.

Третій етап – повномасштабна протимінна операція, яка розпочнеться одразу ж після перемоги України.

Для завершального етапу у ВМС створили відповідний штаб, фахівці та водолази проходять необхідну підготовку. Крім того, Україна вже має кораблі для розмінування, які одразу ж після перемоги прибудуть у Чорне море.