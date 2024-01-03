Британські кораблі для розмінування не можуть потрапити до берегів Одеси: причина

Про це повідомила прес-служба президента Туреччини у вівторок, 2 січня.

Туреччина повідомила союзникам НАТО, що не дозволить двом мінним тральщикам, які Великобританія передасть Україні, пройти транзитом через її води на шляху до Чорного моря. Інакше було б порушено міжнародну угоду Монтре, яка регулює прохід суден у воєнний час протоками Босфор і Дарданелли, що належать Туреччині.

“Наші відповідні союзники були належним чином проінформовані про те, що тральщики, подаровані Україні Великобританією, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки триває війна”, – йдеться у заяві.

Відомство підкреслило, що таке рішення дозволяє “запобігти ескалації в Чорному морі”.

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Про те, що Україна отримає два британські мінні тральщики, стало відомо у грудні 2023 року на тлі оголошення про створення Коаліції морських сил та засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських можливостей України.

“На економіку України продовжує впливати путінська блокада Чорного моря, яка значно скоротила можливості країни з транспортування життєво важливих експортних товарів морем. Зміцнення морського потенціалу ЗСУ, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України”, – заявил тоді Уряд Великобританії.