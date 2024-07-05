Пара наречених з Одеси шпигувала за морською охороною

Пара наречених з Одеси шпигувала за морською охороною

За завданням російської спецслужби 23-річний одесит і його 18-річна наречена розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію портового міста.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ зірвала ворожий задум і затримала молодих людей на гарячому, коли вони шпигували поблизу потенційної цілі.

Під час розслідування встановлено, молодик потрапив у поле зору окупантів у травні цього року через анонімні чати в Телеграм-каналі, де обговорюють питання ухилення від мобілізації. Після вербування він залучив до підривної діяльності свою подругу.

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Хлопець і дівчина обходили місцевість під виглядом прогулянок, під час яких фотографувалися на тлі “потрібних” об’єктів.

“Звіт” з отриманих відомостей зрадник надсилав своєму куратору з управління фсб по Східному військовому округу рф, його особу вже встановлено СБУ.

“У разі отримання актуальної розвідінформації окупанти планували використовувати її для повітряних ударів по місцях базування українських захисників”, – повідомили в СБУ.

шпигували за морською охороною

Також одесит мав розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію.

Слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру в держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Його спільницю підозрюють у “поширенні інформації про переміщення зброї” за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Наразі хлопець перебуває під вартою, щодо його спільниці вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

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