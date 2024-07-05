Страны НАТО начали историческую миссию в Черном море

В понедельник, 1 июля, Болгария, Румыния и Турция приступили к поиску мин в Черном море. Как пишет Bloomberg, это первая крупная совместная операция морских стран с момента вторжения россии и направлена на обезвреживание дрейфующих мин.

Болгарское издание Maritime.bg уточнило, что в совместной операции от Болгарии принимает участие корабль-уловитель мин «Струма», от ВМС Румынии — противоменный корабль «Аксенте», от ВМС Турции — противоменный корабль «Акай» и корабль командования и управления «Капитан Гюнгюр Дормуш».

Как отметил командир Военно-морских сил Болгарии, контр-адмирал Кирилл Михайлов, такая операция не проводилась с момента завершения Второй мировой войны.

«Это историческая миссия и исключительно важная задача, которую мы продолжаем выполнять каждый день, каждый час с начала войны. До этого каждое государство прилагало усилия самостоятельно, а теперь мы объединяем наши усилия и будем действовать вместе для устранения этой угрозы», — сказал он.

Война между Украиной и Россией привела к последствиям, непосредственно касающимся не только действий ВМС государств, имеющих выход к Черному морю. Пострадали торговля и экономика, увеличились риски и угрозы судоходству в западной части Черного моря.

За последние 2,5 года ВМС Болгарии получили более 60 сигналов от общественных, национальных и партнерских организаций об увиденных объектах, похожих на мины, в акваториях и у береговой линии страны.

По информации издания, на сегодняшний день возле берегов Болгарии найдено и уничтожено 6 мин, большая часть обнаруженных объектов — это обломки ракетного вооружения.

Самое сложное — впереди

В январе этого года командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что работы по разминированию Черного моря от российских мин будут проходить в несколько этапов. Но на разминирование всей акватории Черного и Азовского морей, где ведутся боевые действия, нужны годы.

Первый этап — непосредственная борьба с минами осуществляется постоянно, пока идет война.

Второй этап — это инициатива Стамбула, когда Румыния, Болгария, Турция объединяются в тактическую группу для борьбы с дрейфующими минами.

Третий этап — полномасштабная противоминная операция, которая начнется сразу же после победы Украины.

Для завершающего этапа в ВМС создали соответствующий штаб, специалисты и водолазы проходят необходимую подготовку. Кроме того, Украина уже имеет корабли для разминирования, которые сразу же после победы прибудут в Черное море.