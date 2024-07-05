Війна, день 863-й: під час нічної атаки захисники українського неба збили всі “шахеди”

У п’ятницю, 5 липня 2024 року, розпочалася 863-тя доба від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наші захисники впевнено стримують тиск російських окупантів. Усі 32 ворожі ударні безпілотники були успішно збиті українською ППО під час нічної атаки. Тим часом у росії після нальоту дронів палає нафтобаза.
Над Україною збито всі 32 “шахеди”
У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136”
Упродовж ночі захисниками неба збито всі 32 “шахеди” в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях, повідомили Повітряні Сили.
Внаслідок падіння БпЛА на Одещині пошкоджено асфальтне покриття дороги. Інформація щодо постраждалих не надходила.
На фронті відбулося 155 бойових зіткнень
За минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 59 авіаційних ударів (задіяв 111 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 115 із них – із реактивних систем залпового вогню.
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.
На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 штурмових дій.
Масована атака безпілотників у росії
У ніч на 5 липня безпілотники атакували російські міста Ростов-на-Дону і Приморсько-Ахтарськ. Відповідні відео поширили місцеві Telegram-канали. У роликах можна почути вибухи, побачити пожежу і рух екстрених служб на місце пожежі в місті.
Жителі Ростова повідомляють, що горить місцевий нафтовий термінал.
У Приморсько-Ахтарську внаслідок падіння безпілотника на багатоквартирний будинок загинула шестирічна дівчинка. Ще п’ятеро людей дістали поранення, повідомляє місцева влада.
Також у цьому місті був удар по електропідстанції, яка живить більшість споживачів Приморсько-Ахтарська.
Втрати ворога на ранок 5 липня 2024 року
За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по живій силі противника, вразили дві гармати, один склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу та ОВТ противника.
ЗСУ за добу знищили:
- 1110 окупантів,
- 10 танків,
- 11 бронемашин,
- 54 артилерійські системи,
- 57 безпілотників,
- 59 одиниць авто та спецтехніки.