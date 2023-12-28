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«Удар был страшной силы»: у берегов Одесщины на российской мине подорвалось судно

«Удар был страшной силы»: у берегов Одесщины на российской мине подорвалось судно

Вчера, 27 декабря, в 9 утра у берегов Одесской области взорвалось иностранное судно. Судно направлялось в порт Измаил на загрузку зерна. Среди 18 членов экипажа ранены.

На судне VYSSOS, наткнувшемся на российскую мину, среди экипажа было трое украинцев, два турка и большинство составили граждане Египта, сообщает интернет-издание «Сила громад».

Как рассказал один из членов экипажа, людей на борту спас мастер, дежуривший на посту. При взрыве все члены экипажа находились на борту (боковая часть судна (корабля), простирающаяся по всей длине судна, — прим. ред.). А дежурный на посту направил судно на гряду из камней. Поэтому судну удалось сесть на моль, а не утонуть в результате взрыва.

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По словам члена экипажа Александра, от подрыва мины судно подбросило вверх на 3 метра. После этого все системы выключились и все заглохло.

Удар был страшной силы, хорошо что все живы, многие получили ушибы. Я тоже сильно ударился головой, ранил локоть. А вот у нашего повара очень разбита голова, не знаем, что с ним, когда службы забирали, был еще в сознании», –

рассказал Александр.

Справка.

Судно VYSSOS было построено в 2007 году и ходит оно под флагом Панамы. Длина судна – 112 метров, ширина – 19.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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