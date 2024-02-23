Як виглядає одеське підприємство, що постраждало від атаки дронів 22 лютого (фоторепортаж)

Свою атаку рашисти посилили ракетами, випустивши їх із літаків тактичної та стратегічної авіації, яка перебувала над акваторією Чорного моря.

Про те, як проходила російська атака, “Одеське Життя” докладно розповідала за цим посиланням: Вибухи та стрілянина в Одесі: ППО відбиває російську атакуо

Були використані ракети типу Х-31П і Х-22. Жодна з них, на щастя, до берега не долетіла і всі вони впали в море.

Підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе.

Один з уражених над морем дронів, впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси. Її дах і стіни зруйнувалися, почалася пожежа. Із завалів вдалося визволити охоронницю, вона не постраждала.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих, їхні особисті дані встановлюють.

Фотокореспондент “Одеського життя” побував на місці руйнувань: