Одеса може втратити частину маршруток на найважливіших напрямках: що робити пасажирам

В Одесі ділять автобусні маршрути

Як раніше повідомляло наше видання, компанію-перевізника позбавили права перевозити автобусами пасажирів маршрутами, які вона перед цим обслуговувала.

Мова про автопарк, чиї автобуси їздять маршрутами №16, №288, №6, №190, №191, №233, №237, №145, №149, №263.

У муніципалітеті пояснили, що приводом для розірвання договорів стали скарги пасажирів і результати перевірки автопідприємства службами міськради. Якими саме були претензії та зауваження, у повідомленні міської влади сказано не було.

Замінити “Старс Транс” планували тимчасовими перевізниками. Постало лише питання, чи вистачить у них для цього машин.

Втім, без автобусів пасажири не лишилися. Вранці 22 січня на маршрути вийшли автівки одразу кількох перевізників, включаючи “Старс Транс”, який розпорядження міськради не виконав.

Невідомі блокують рух маршруток

А ось 23 січня ситуація вже не була такою мирною. Невідомі чоловіки міцної статури блокували роботу маршруток “Старс Транс” на деяких напрямках. Вони не давали автобусам вирушити з кінцевих зупинок. Найбільше постраждали пасажири та водії 149 маршруту. Спроби зупинити рух автобусів були на інших кінцевих, але там сьогодні все обійшлося.

Журналісти видання “Думська”, посилаючись на власні джерела у міськраді та у транспортників, пояснили, що раптова опала “Старс Транс” пов’язана не з якістю роботи підприємства (обслуговування у всіх одеських маршрутках, м’яко кажучи, не дуже), а з конфліктом кінцевих бенефіціарів перевізника з міською владою. Є інформація, що частина “Старс Транс”, або все підприємство, належить екс-віце-меру Дмитру Жеману, який посварився з мером Геннадієм Трухановим та звільнився з міськради.

Плануючи поїздки, враховуйте можливі проблеми з маршрутками

Чим закінчиться конфлікт підприємства та міської влади, поки що не відомо. Обидві сторони не мають наміру йти на компроміс і відступати зі своїх позицій. Найважливіше у цій ситуації, щоб не страждали пасажири. “Одеське Життя” продовжить стежити за ситуацією та інформувати своїх читачів про її розвиток.

Поки що варто одеситам враховувати цей транспортний конфлікт і про всяк випадок планувати альтернативні маршрути поїздок містом, щоб не стати заручником боротьби між “Старс Трансом” та чиновниками міськради.

Нагадаємо, що суперечка йде за маршрути №16, №288, №6, №190, №191, №233, №237, №145, №149, №263.

Фото – “Думська”