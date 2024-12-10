Новини Одеси та Одеської області

13-річний підліток з Одеської області став посмертним донором та врятував 5 людей

13-річний підліток з Одеської області став посмертним донором та врятував 5 людей

13-річний хлопчик із Одеської області став посмертним донором – завдяки трансплантації його органів врятовано п’ять життів.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» із посиланням на київський Інститут серця МОЗ України.

За інформацією медиків, підліток помер через крововилив у мозок, і його батьки дали згоду на трансплантацію його органів.

6 грудня в Інституті серця провели пересадку серця хлопчика 8-річному Тихону з Дніпропетровщини. Ще чотири органи підлітка врятували життя чотирьох людей в інших лікарнях.

Раніше в Інституті серця медики провели успішну трансплантацію донорського серця 16-річному спортсмену з Одеської області.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk