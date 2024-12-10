13-річний підліток з Одеської області став посмертним донором та врятував 5 людей

13-річний хлопчик із Одеської області став посмертним донором – завдяки трансплантації його органів врятовано п’ять життів.
Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» із посиланням на київський Інститут серця МОЗ України.
За інформацією медиків, підліток помер через крововилив у мозок, і його батьки дали згоду на трансплантацію його органів.
6 грудня в Інституті серця провели пересадку серця хлопчика 8-річному Тихону з Дніпропетровщини. Ще чотири органи підлітка врятували життя чотирьох людей в інших лікарнях.
Раніше в Інституті серця медики провели успішну трансплантацію донорського серця 16-річному спортсмену з Одеської області.
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