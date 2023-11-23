Одесит показав, як із серця маленької українки діставали уламок російської міни (відео)

Про це повідомляє відомий одеський волонтер Віталій Гілевич. Він на своїй сторінці в Instagram опублікував кадри, зняті під час операції.

Кардіохірург Борис Тудоров, який проводив операцію, сказав, що дівчинка після обстрілу дивом залишилася живою. За його словами, після операції стан дівчинки стабільний.

Також лікар наголосив, що поранення цієї дівчинки – це ще один випадок, який підтверджує геноцид росії в Україні. Щодня маленькі українці потрапляють під ворожі обстріли та уламки російських мін.

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Цього разу уламок із серця чотирирічної херсончанки дістали за допомогою неодимового магніту. За словами хірурга, такий магніт спрощує вилучення металевих предметів із м’яких тканин.

Дорослих та дітей, які отримали поранення серця внаслідок російських обстрілів, доставляють до Києва до Інституту серця МОЗ України, де українські хірурги рятують життя поранених.