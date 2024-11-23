Українські медики подарували нове серце 16-річному парубкові з Одеської області (відео)

Як розповіли на сторінці Інституту серця у Facebook, навесні цього року у хлопця розпочався сильний сухий кашель. І невдовзі лікарі з’ясували, що це була не пневмонія, як передбачалося спочатку, а кардіоміопатія (серцева патологія, що характеризується ураженням міокарда (м’язового, серединно-розташованого шару серця).

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Сім’я звернулася до Інституту серця, де їм запропонували операцію з пересадки серця, яку успішно провели 27 жовтня.

Через кілька тижнів після операції, Іван уже активно рухається, піднімається сходами і мріє про повернення до занять спортом.

«Я дуже вдячна всій команді Інституту серця та сім’ї донора за нове життя для мого сина», – ділиться мама Вані.

Нагадаємо, у травні цього року в Києві успішно провели трансплантацію серця одеситу Віталію Калашнику, і це стало важливою подією як для нього, так і для української медицини загалом.