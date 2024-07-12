Розпочався Одеський міжнародний кінофестиваль: що цікавого було на відкритті (відео)

Розпочався Одеський міжнародний кінофестиваль: що цікавого було на відкритті (відео)

П’ятнадцятий Одеський міжнародний кінофестиваль в 2024 року відбувається в Києві. Місце проведення перенесли з метою забезпечення безпеки, оскільки обстріли Одеси російськими агресорами стали постійною загрозою.

Фестиваль проходитиме з 12 по 20 липня 2024 року. Цьогоріч захід відбувається в столиці з метою забезпечення безпеки, оскільки обстріли міста Одеси стали постійною загрозою. Головна програма фестивалю включає 92 фільми, серед яких більшість – повнометражні ігрові стрічки. Також будуть показані документальні фільми та дитяча програма.

Організатори відзначають, що Одеський кінофестиваль – це не лише можливість насолодитися високоякісним кіно, але й важлива частина культурної дипломатії, яка сприяє спілкуванню між українськими та міжнародними кінематографістами.

“Одеське життя” всі дні роботи кінофестивалю, з 12 по 20 липня, буде розповідати про найцікавіші події. Слідкуйте за нашими сторіс та матеріалами. Буде цікаво!

Сподіваємося, що наступного року фестиваль вже повернеться додому – в мирну Одесу.

Раніше “Одеське Життя” публіковало повну програму ОМКФ. Цьогоріч залишилось лише дві конкурсні програми:

  • Національна;
  • Європейська.

В українську програму увійшли 10 нових художніх та документальних фільмів, знятих в минулому та цьому роках. Більшість стрічок присвячені темі війни, яка триває в нашій країні вже десять років.

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