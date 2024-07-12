Стартовал Одесский международный кинофестиваль: что было интересного на открытии (видео)

Стартовал Одесский международный кинофестиваль: что было интересного на открытии (видео)

Пятнадцатый Одесский международный кинофестиваль в 2024 году проходит в Киеве. Место проведения было перенесено с целью обеспечения безопасности, поскольку обстрелы Одессы российскими агрессорами стали постоянной угрозой.

Фестиваль будет проходить с 12 по 20 июля 2024г. В этом году мероприятие проходит в столице с целью обеспечения безопасности, поскольку обстрелы города Одессы стали постоянной угрозой. Главная программа фестиваля включает 92 фильма, среди которых большинство – полнометражные игровые ленты. Также будут показаны документальные фильмы и детская программа.

Организаторы отмечают, что Одесский кинофестиваль – это не только возможность насладиться высококачественным кино, но и немаловажная часть культурной дипломатии, способствующей общению между украинскими и международными кинематографистами.

«Одесская жизнь» все дни работы кинофестиваля, с 12 по 20 июля, будет рассказывать о самых интересных событиях. Следите за нашими страничками и материалами. Будет любопытно!

Надеемся, что в следующем году фестиваль уже вернется домой – в мирную Одессу.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала полную программу ОМКФ.В этом году осталось только две конкурсные программы:

  • Национальная;
  • Европейская.

В программу вошли 10 новых художественных и документальных фильмов, снятых в прошлом и этом году. Большинство лент посвящено теме войны, продолжающейся в нашей стране уже десять лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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