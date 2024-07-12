Стартовал Одесский международный кинофестиваль: что было интересного на открытии (видео)

Фестиваль будет проходить с 12 по 20 июля 2024г. В этом году мероприятие проходит в столице с целью обеспечения безопасности, поскольку обстрелы города Одессы стали постоянной угрозой. Главная программа фестиваля включает 92 фильма, среди которых большинство – полнометражные игровые ленты. Также будут показаны документальные фильмы и детская программа.

Организаторы отмечают, что Одесский кинофестиваль – это не только возможность насладиться высококачественным кино, но и немаловажная часть культурной дипломатии, способствующей общению между украинскими и международными кинематографистами.

«Одесская жизнь» все дни работы кинофестиваля, с 12 по 20 июля, будет рассказывать о самых интересных событиях. Следите за нашими страничками и материалами. Будет любопытно!

Надеемся, что в следующем году фестиваль уже вернется домой – в мирную Одессу.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала полную программу ОМКФ.В этом году осталось только две конкурсные программы:</p> <ul> <li>Национальная;</li> <li>Европейская.</li> </ul> <p>В программу вошли 10 новых художественных и документальных фильмов, снятых в прошлом и этом году. Большинство лент посвящено теме войны, продолжающейся в нашей стране уже десять лет.</p> <p><strong>Читайте также:</strong></p><div class='code-block code-block-23' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <!-- start NEW_content_v1 for odessa-life.od.ua --> <div id="adpartner-jsunit-4948"> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type="text/javascript"> var head = document.getElementsByTagName('head')[0]; var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.async = true; script.src = "//a4p.adpartner.pro/jsunit?id=4948&ref=" + encodeURIComponent(document.referrer) + "&" + Math.random(); head.appendChild(script); </script> </div> <!-- end NEW_content_v1 for odessa-life.od.ua --></div> <p class="clearfix"><a title="С танцами и отключениями света: в Одессе открылся «Чилдрен Кинофест» (видео)" href="https://odessa-life.od.ua/ru/article-uk /z-tancyami-ta-vidklyuchennyami-svitla-v-odesi-vidkrivsya-children-kinofest" data-wpel-link="internal">С танцами и отключениями света: в Одессе открылся «Чилдрен Кинофест» (видео)</a ></a></p> <p><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></p> <p> </p> <p> </p> <p>

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала полную программу ОМКФ.В этом году осталось только две конкурсные программы:

Национальная;

Европейская.

В программу вошли 10 новых художественных и документальных фильмов, снятых в прошлом и этом году. Большинство лент посвящено теме войны, продолжающейся в нашей стране уже десять лет.

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С танцами и отключениями света: в Одессе открылся «Чилдрен Кинофест» (видео)