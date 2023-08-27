У Чернівцях завершився 14-й Одеський кінофест: названі фільми-переможці

26 серпня 2023 року в Чернівцях завершився 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль. А це означає, що журі обрало кращі фільми міжнародної, національної ігрової та документальної програм. Кожну номінацію переглядав свій склад журі.

Найкращим європейським фільмом ОМКФ стала стрічка «Ссавці» румунського режисера Себастіана Міхеілеску. Фільм було створено в співробітництві Румунії, Польщі та Німеччини.

Це досить сюреалістичний фільм про чоловіка, який, намагаючись примиритися з втратою контролю над своїм життям – роботою, соціальним статусом, стосунками – починає пошуки, які спонукають його поставити під сумнів основу своєї ідентичності. Він крокує за своєю дівчиною у все більш дивний і тривожний світ спільноти та ритуалів, перш ніж зіткнутися з трагікомічною зміною ролей, яка змушує глядача поставити під сумнів усе.

Найкращим українським повнометражним ігровим фільмом фестивалю стала україно-ізраїльська стрічка режисера Міхаль Вінік «Валерія виходить заміж». Цей фільм, про молоду українку, яка приїжджає до Ізраїлю для зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком, з яким знайомиться в інтернеті. Вона приєднується до Хрістіни, яка вже деякий час живе в Ізраїлі та познайомилася зі своїм чоловіком подібним чином. Христина задоволена своїм новим життям і хоче того ж для своєї сестри.

Найкращим українським повнометражним документальним фільмом журі обрало стрічку «Звідки куди» Мачека Хамели спільного виробництва України, Польщі та Франції. У фільмі перед глядачем постає правдиве та близьке спостереження за евакуацією українців, які вирішують залишити свої домівки, щоб врятувати життя. Мінівен проїжджає повз заміновані поля та численні військові блокпости, щоб врятувати біженців. Він слугує кімнатою очікування, шпиталем, прихистком, місцем довіри та свідчень людей. «Звідки куди» – це загальний портрет українських біженців, що мають спільну мету: знайти безпечне місце у вирі війни.

Нагадаємо, що Одеський міжнародний фестиваль цього року повернувся в Україну, але відбувався в Чернівцях з 19 по 26 серпня 2023 року.