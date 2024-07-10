Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив повну програму

В фокусі – Україна

На відміну від минулих едицій, в цьогорічному кінофестивалі залишилось лише дві конкурсні програми – Національна та Європейська.

Національна конкурсна програма складається з 10 нових художніх та документальних фільмів, знятих в минулому та цьому роках. Більшість нинішніх стрічок присвячені темі війни, яка триває в нашій країні десять років.

Вітчизняне кіно буде представлено не лише в конкурсах. Глядачі побачать ще декілька спеціальних програм та ретроспектив: “Співає Україні”, “Україна в огні”, та ретроспективи “Незабута історія”, “Кохати по-українськи”, “Наша ДНК” та інші. Також глядачам представлять українську стрічку “Конотопська відьма” в програмі “Гала премєʼри”. Вже відомо, що цей фільм вийде в прокат в жовтні цього року, але гості ОМКФ зможуть подивитися його раніше всіх.

Ще декілька стрічок не увійшли в жодну з програм, але вони будуть демонструватися в рамках Спеціальних показів.

Європейський конкурс та Гала фестивалі

Програми Гала премʼєри та Фестиваль фестивалів – можна впевнено назвати найочікуванішими серед глядачів. Адже тут можна подивитися фільми, зібрані з кращих кінофорумів світу, ще до прокату в кінотеатрах і на стірмінгових платформах. В мирні часи презентувати ці фільми приїжджали всесвітньо відомі режисери та актори.

Чи знайдеться хтось з зірок світової кіноіндустрії, хто не побоїться приїхати в Київ зараз, ми дізнаємось зовсім скоро. Принаймні ми побачимо на екранах знайомі обличчя Демі Мур, Елізабет Юппер, Жан Паскаля Заді, Емми Стоун та інших.

Всього, в програмах, які презентують світове кіно буде показано 24 художніх фільми. Цікаво, що серед іноземних стрічок, цього року найбільше буде представлена Франція.

Дуже привабливо виглядає і цьогорічна програма документальних фільмів. Вона складається зі стрічок з України, Польщі, Ірландії, Мексики, Чехії та інших країн. Зазвичай ці фільми можна подивитися лише під час ОМКФ. Ми обовʼязково розповімо які проблеми піднімають документалісти зі всього світу.

Професіонали повертаються

Цьогоріч в програму фестиваля повертаються Літня кіношкола, Film Industry Office, Літній кіноринок останній минулого року проходив у Польщі. Секції будуть проходити паралельно на різних локаціях та зберуть кінодистрибʼютерські компанії, представників різних грантових програм, фестивалів та кінокомпаній. Серед інших свій потенціал буде представляти Одеська кіностудія. 16 липня пройде зʼїзд Союзу кінотеатрів (виявляється, є у нас й такий), а 17 липня, в колі однодумців режисери, продюсери та інші представники кіноіндустрії відзначать День кіно.

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