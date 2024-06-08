З танцями та відключеннями світла: в Одесі відкрився «Чілдрен Кінофест»

З танцями та відключеннями світла: в Одесі відкрився «Чілдрен Кінофест»

7 червня в Одесі, одночасно з іншими десятьма містами України, розпочався одинадцятий фестиваль дитячих фільмів «Чілдрен Кінофест». На сьогодні ця подія залишається не лише наймасштабнішою, а й єдиним в країні фестивалем кіно не лише для дітей, а й для всієї сімʼї.

Кожний фестиваль запамʼятовується чимось особливим. Минулого року це був новий регламент, оголошення правил безпеки, повітряні тривоги та перехід в бомбосховище. Відкриття фестивалю в 2024 році запамʼятається тим, що показ відбувся попри відключення електроенергії. Глядачі терпляче чекають, коли технічні служби перепідключать генератори та продовжать сеанс. А поки робота триває діти влаштовують справжній «театр тіней» підсвічуючи ліхтариками з телефонів кіноекран.

"Театр теней" на Челдрен кинофесте в Одессе, июнь 2024

Але магія кіно, нарешті перемагає темряву, чарівний промінь знову зʼявляється на екрані і більше сотні глядачів із захопленням продовжують слідкувати за пригодами маленького хлопчика, який опинився сам на тропічному острові.

Після показу кожний глядач може оцінити фільм. Та стрічка, яка набрала більше голосів, отримає на закритті фестивалю головний приз. Цьогорічна програма складається з семи європейських художніх та анімаційних фільмів. Окремий день виділено на перегляд фільмів, створених маленькими українцями протягом 2023 року.

«Чілдрен Кінофест»
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Цьогорічний «Чілдрен Кінофест» проходить за підтримки ЮНІСЕФ, тож організація підготувала окрему розважальну програму, подарунки та премʼєру мультсеріалу «Іскорки суперсил». Кожна з десяти серій, через різноманітні ситуації з повсякденного життя, розкриває одну з 16 «суперсил» дошкільняти, яка допомагає Іскоркам знайти вихід із будь-яких ситуацій. А ще, волонтери організації проводять перед показами веселу руханку.

«Чілдрен Кінофест», Мскорки суперсил

Дуже важливо, що вхід на всі покази фестивалю безкоштовний за попередньою реєстрацію.

«Чілдрен Кінофест», программа

«Чілдрен Кінофест», регистрация

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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