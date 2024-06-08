З танцями та відключеннями світла: в Одесі відкрився «Чілдрен Кінофест»

Кожний фестиваль запамʼятовується чимось особливим. Минулого року це був новий регламент, оголошення правил безпеки, повітряні тривоги та перехід в бомбосховище. Відкриття фестивалю в 2024 році запамʼятається тим, що показ відбувся попри відключення електроенергії. Глядачі терпляче чекають, коли технічні служби перепідключать генератори та продовжать сеанс. А поки робота триває діти влаштовують справжній «театр тіней» підсвічуючи ліхтариками з телефонів кіноекран.

Але магія кіно, нарешті перемагає темряву, чарівний промінь знову зʼявляється на екрані і більше сотні глядачів із захопленням продовжують слідкувати за пригодами маленького хлопчика, який опинився сам на тропічному острові.

Після показу кожний глядач може оцінити фільм. Та стрічка, яка набрала більше голосів, отримає на закритті фестивалю головний приз. Цьогорічна програма складається з семи європейських художніх та анімаційних фільмів. Окремий день виділено на перегляд фільмів, створених маленькими українцями протягом 2023 року.

Цьогорічний «Чілдрен Кінофест» проходить за підтримки ЮНІСЕФ, тож організація підготувала окрему розважальну програму, подарунки та премʼєру мультсеріалу «Іскорки суперсил». Кожна з десяти серій, через різноманітні ситуації з повсякденного життя, розкриває одну з 16 «суперсил» дошкільняти, яка допомагає Іскоркам знайти вихід із будь-яких ситуацій. А ще, волонтери організації проводять перед показами веселу руханку.

Дуже важливо, що вхід на всі покази фестивалю безкоштовний за попередньою реєстрацію.