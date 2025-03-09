Анекдот про Трампа

Є один такий мовний зворот, можна назвати його риторичним, тобто таким, що не потребує відповіді. Це коли один джентльмен незадоволений діями іншого і культурно запитує: “Шановний, ти що, цибулю їв, чи так уху (юшку) їв — без цибулі?”

Ось і автор цих рядків вирішив поставити це питання, та не комусь, а Дональду Фредовичу Трампу. Погодьтеся, у нас всіх накопичилося чимало питань до нього.

Отже, перш за все, зрозуміло, дрес-код для звернення до нього: це святе. Я зняв своє улюблене худі, адже раптом воно йому не сподобається, і він обуриться: “Якого худі ти до мене в своєму худі звертаєшся?!” Ні, я не дам йому такого приводу!

Я підготувався: нову резинку втягнув у сімейні труси, шкарпетки постирав і на лампочці, як навчила бабуся, заштопав, кросівки гуталіном намазав, шнурки відпрасував, стрілку на штанах навів. Піджачок, сорочка, краватка-метелик: ну все, тепер можна і звертатися. “Ваша величність, з приводу багатьох Ваших рішень дозволю собі потурбувати Вас чисто гастрономічним питанням: ‘Ви як, цибулю їли, чи так уху їли (вибачайте за русизм), без цибулі?'”

Відповіді поки що чомусь немає, і в очікуванні її я вирішив сам поцікавитися одним з численних задумів 47-го президента США. Отже, яка причина того, що Трамп вимагає “повернути назад” Панамський канал. Історія виявилася дуже цікавою…

Велична споруда

Для розуміння — довідкові дані з Вікіпедії: це судноплавний канал, що з’єднує Тихий океан з Атлантичним. Розташований на Панамському перешийку на території держави Панама. Довжина — 81,6 км, загальна ширина — 150 метрів, глибина — 12 метрів.

Будівництво Панамського каналу стало одним з найбільших і найскладніших будівельних проєктів, здійснених людством. Він мав величезний вплив на розвиток судноплавства та економіки в усьому світі, що зумовило його найважливіше геополітичне значення.

Завдяки цьому каналу більше не потрібно огинати Південну Америку, і морський шлях з Нью-Йорка до Сан-Франциско скоротився з 22,5 тис. км до 9,5 тис. км. Після недавньої модернізації він пропускає судна водотоннажністю понад 130 тис. тонн. Для порівняння — тактико-технічні дані авіаносця США “Рональд Рейган”: водотоннажність — 97 000 тонн, ширина — 76,8 м, осадка — 11,3 м.

Максимальна пропускна здатність каналу — 48 суден на добу. Середній час проходження судна каналом — 9 годин, мінімальний — 4 години 10 хвилин. Щороку через споруди каналу проходять близько 14 тисяч суден. Канал перевантажений, тому черга проходу по ньому продається на аукціонах. Сумарна плата за прохід судна каналом може сягати $400 000.

Початковий задум будівництва каналу, що з’єднує два океани, відноситься до XVI століття, але король Іспанії Філіпп II із релігійних міркувань заборонив розгляд подібних проєктів, вважаючи: «те, що Бог з’єднав, людина роз’єднати не може».

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Як будували Панамський канал

Інтерес до каналу відродився на початку XIX століття: відкриття родовищ золота в Каліфорнії викликало в США підвищений інтерес до проблеми каналу, і в 1848 році США отримали монопольне право на будівництво каналу. Але… в Нікарагуа.

Велика Британія, чиї володіння межували з Нікарагуа, “стримала” експансію США, уклала з ними у 1850 році договір про нейтралітет майбутнього міжокеанського каналу. Протягом кількох десятиліть США “тягнули кота за хвіст”. І ініціатива в розробці панамського варіанту була перехоплена французами.

У 1879 році в Парижі створили «Загальну компанію міжокеанського каналу». І французи взялися… “тягнути кота за хвіст”. Виходило “все не слава богу”: то проєкт не такий, то вартість його недооцінили. До 1888 року на будівництво каналу було витрачено $300 млн (майже вдвічі більше, ніж передбачалося), а виконана була лише третина робіт. Малярія та жовта лихоманка косили робітників, від цих хвороб загинули щонайменше 20 тис. осіб. Словом, до кінця століття ідея французів “здулася”. І тоді знову прокинулися американці.

У 1899 році там створили комісію з будівництва каналу через перешийок, асигнували $115 млн. Притиснули Британію відмовитися від претензій на спільне управління каналом, скориставшись її проблемами під час Англо-бурської війни (1899—1902).

У 1901 році США отримали виключне право на спорудження Панамського каналу без Великої Британії. Панамського-то панамського, але ось заковика: Панами як самостійної держави на той момент не існувало! Це був лише штат у складі Колумбії, а колумбійський Сенат у 1903 році відмовився передати в оренду США на 100 років за $12 млн смужку землі для будівництва каналу.

Не проблема, вирішив тодішній Трамп (це був 25-й президент США Теодор Рузвельт, республіканець, майбутній лауреат Нобелівської премії миру): штат Панама нехай відділиться від Колумбії, і все буде чікі-пікі. Знайшли людину, яка організувала та очолила сепаратистський “рух” і при прямому втручанні військового флоту США здійснила відділення Панами в листопаді 1903 року.

США отримали у вічне володіння зону землі для спорудження каналу. Крім того, США стали гарантом незалежності Республіки Панама та отримали права підтримувати порядок у ній у разі, якщо Панама, на думку США, виявилася б нездатною самостійно підтримувати порядок.

Від імені «Незалежної Панамської республіки» підписав з США договір той “наш чоловік”, який організував і реалізував відділення Панами. Зроблено це було за 2 години до прибуття до Вашингтона офіційної делегації Панами… Фактично Панама стала протекторатом США.

До спорудження каналу військове міністерство США приступило у 1904 році. На будівництво знадобилося 10 років, $400 млн і 70 тисяч робітників, з яких, за американськими даними, близько 5600 осіб загинули.

Не можна не сказати про те, що величезними зусиллями і коштами американці подолали у 1900 році переносників жовтої лихоманки та малярії. Організували велику експедицію — 1500 осіб. Вирубали та спалили 30 кв. км чагарників і дрібних дерев, викосили і спалили траву на такій же площі, осушили 80 га боліт, викопали 76 км водовідвідних канав і відновили 600 км старих ровів, розбризкали 570 тонн олій, що знищують комарині личинки в осередках розмноження. І хвороби перестали бути фактором, що заважає!

Ранком 10 жовтня 1913 року президент США Вудро Вільсон у Білому домі натиснув на позолочену кнопку. І в той же момент потужний вибух здригнув повітря за 4000 кілометрів від Вашингтона, на Панамському перешийку. 20 тонн динаміту зруйнували останню перешкоду, що розділяла води Атлантичного і Тихого океанів.

Перший океанський пароплав пройшов каналом 15 серпня 1914 року, але великий зсув у жовтні завадив відкрити рух у тому ж 1914. Для зміцнення оборони на підступах до каналу США придбали розташовані поруч острови: у Панами, у Данії, у Нікарагуа та у Колумбії. Офіційне відкриття каналу відбулося лише 12 червня 1920 року.

У 1977 році у Вашингтоні лідер Панами Торріхос і президент США Картер підписали договір про передачу панамському уряду контролю над каналом з 2000 року. Панамський канал контролювався США аж до 31 грудня 1999 року, після чого був переданий Панамі.

Ласий шматок

Зараз Дональд Трамп незадоволений занадто високими тарифами за прохід американських суден Панамським каналом і планує повернути його під контроль США: «Плата, що стягується Панамою, надзвичайно несправедлива. Цей повний грабіж нашої країни буде негайно припинений».

Перед цим він написав, що Панамський канал є «життєво важливим національним активом» США, а колишній президент Джиммі Картер «віддав його за один долар».

Щороку через канал проходить близько 40% усіх контейнерних перевезень, що здійснюються США. Але! Другим за величиною його користувачем є Китай, і це явно не влаштовує Трампа.

Панамський канал — найважливіша логістична артерія для військових. А КНР, впевнений Трамп, все міцніше і міцніше цілується в десна з Панамою. Його вплив і ноу-хау можуть бути використані для того, щоб перекрити канал, стурбовані військові аналітики США.

Це може статися шляхом затоплення судна або ж кібердиверсії, що порушить роботу каналу. Адже у разі китайсько-тайванського конфлікту затримка американської підтримки острова навіть на кілька днів може стати вирішальним фактором, від якого залежить, успіхом чи провалом закінчиться китайське вторгнення.

Ось така історія з Панамським каналом. Чим вона закінчиться? 5 березня “Кореспондент” процитував президента Панами Муліно, який від імені свого народу з гнівом назвав цей “наїзд” Трампа “приниженням гідності нації”.

З протестом Муліно звернувся до ООН. Як кажуть в Одесі, ефективніше було б поскаржитися в мацепекарню. Схоже, вирішальним у цьому, та й не лише, питанні є навіть не те, чи їв Дональд Фредович уху-юшку з цибулею чи без неї, а сам факт того, що він юшку їв. Так, схоже, це факт…

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