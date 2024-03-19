Знову не дотримали обіцянок: як пройшла індексація пенсій у березні

Пенсія за балами: поки тільки багато шуму

Спочатку було багато галасу про бальну систему, яку восени 2023 року анонсував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Але до її реалізації поки що надто далеко. Чи взагалі дійде до неї справа? Дійде до того, що уряд піде у відставку і вже ні з кого буде питати. Хоча, можливо, всі не так зрозуміли очільника уряду і він не мав на увазі, що бальну систему запровадять саме з березня 2024 року. Утім, про це так упевнено говорили, наче вона ось-ось з’явиться. Іноді, здається, що мета влади — щось пообіцяти, розрекламувати так, наче це вже сталося і можна це занести собі в плюс як досягнення. А потім нічого не робиться і забувається.

Чиновники роблять заяви, а винні журналісти?

Ось настала зима 2024 року і перший заступник міністра соцполітики Дар’я Марчак заявляє, що розмір індексації пенсії з 1 березня становитиме за попередніми розрахунками 13%. А вже в лютому Кабмін ухвалює рішення про індексацію на 7,96%. Тепер чиновниця звинувачує журналістів, що це вони не врахували всіх нюансів і широко анонсували підвищення на 13%, чим ввели в оману пенсіонерів.

Чому не всі отримали навіть 100 гривень?

Але на цьому розчарування людей не закінчилося. Тепер, здавалося, нам залізно пообіцяли індексацію з 1 березня майже на 8% майже для всіх пенсіонерів і мінімальне підвищення в розмірі 100 гривень. Однак виявилося, що далеко не всі отримали навіть ці 100 гривень. На нашу думку, уряд знову прорахувався і не зміг зробити так, щоб усі отримали справедливе підвищення.

Однак у Міністерстві соціальної політики запевняють, що цього разу зробили все добре, як ніколи раніше. На перший погляд, постановою КМУ «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найуразливіших верств населення у 2024 році» № 185 від 23 лютого 2024 року все прораховано до дрібниць, щоб охопити максимальну кількість пенсіонерів та нікого не скривдити (у межах наявного фінансування).

Але на практиці, як зазвичай, спливає купа нюансів:

Перший факт. Ми вже й раніше попереджали, що на 7,96% підвищується не вся пенсія , а тільки її основний розмір. Тобто в багатьох випадках розмір підвищення насправді ще менший.

Другий факт. Не вдалося уникнути тих випадків, коли одні надбавки встановлюють, а інші урізають або прибирають повністю і тому пенсія не підвищується, як очікувалося.

Здавалося, що цього разу одночасне підвищення прожиткового мінімуму та індексація справді дадуть змогу всім без винятку отримати хоча б 100-200 гривень підвищення. Але виявилося, що це не так.

Скільки можна наступати на одні й ті самі граблі?

Підсумок буде коротким. Законодавство все ще залишається дуже заплутаним і громіздким. Постійні реформи і до того ж дрібні зміни в ручному режимі ще більше все ускладнюють. До того ж уряд постійно наступає на одні й ті самі граблі: у спробах максимально прорекламувати свою діяльність голосно розповідають про майбутні підвищення, а на практиці все виходить не так красиво.

Щоразу, коли обіцяють, що буде всім і багато, то виходить не всім і небагато. Ніби не знають, що в тих постановах, які вони ухвалюють, є купа нюансів і всього передбачити ніколи не вдається. Але, мабуть, зручніше розповідати, що здійснили нові досягнення і за статистикою начебто все добре. Можливо, варто чесно сказати, що грошей немає, і ми робимо все можливе за цих умов, аніж продовжувати розповідати байки і звинувачувати в усьому журналістів.

Що не так із виплатами?

Ми вивчили коментарі глядачів нашого ютуб-каналу «На пенсії» і побачили, хто скільки отримав насправді. Наводимо деякі з них, але вважаємо, що вони повністю відображають загальну картину.

Ольга: «В особистому кабінеті перевірила доплату свою та чоловіка. Мені додали 820 гривень, проте зняли 300 гривень доплати, як 70-річній. У мене 42 роки стажу і коефіцієнт заробітної плати 3,09. Чоловікові додали 780 гривень. У нього коефіцієнт зарплати 2,9, а стаж — 44 роки».

Олексій: «Було 2760 гривень, додали 220 гривень, але з пенсійної справи раптово зникла чорнобильська доплата в розмірі 50 гривень. І тут свиснули».

Сергій: «Я отримав 18 гривень. Нехай вони засунуть їх собі…»

Валентина: «У мене все зійшлося до копійки — точно 7,96%. Усього додали 687,47 гривні».

Любов: «Індексація 250 гривень — жах і ганьба».

Степан: «Вийшов на пенсію у 2020 році. Замість індексації виплачували 100, 135 і знову 100 гривень надбавки. Хоча це було проведено за статтею «індексація». Тепер додали 200 гривень до основної пенсії, але забрали ті ж 200 гривень попередніх надбавок. Переклали мої гроші з однієї кишені в іншу. Якась шахрайська схема від влади».

Наталя: «У мене така сама історія. Я теж вийшла на пенсію у 2020 році і мені теж додали 200 гривень в основну пенсію, а 200 гривень при цьому забрали. Тобто ця афера для всієї країни. Вони знайшли спосіб зовсім не індексувати».

Володимир: «Про «молодих» пенсіонерів, зокрема, у 2020 році. Спочатку додали, потім зменшили. У підсумку — нуль. Замість індексації пенсію збільшили тільки на 16 гривень за рахунок доплати за понаднормовий стаж. А говорили, що збільшення буде не менше ніж 100 грн»

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Бачимо, що декому зробили за нинішніх часів непогану надбавку. Але в конкретному випадку Ольга пише, що і в неї, і в чоловіка багато стажу і дуже хороші коефіцієнти зарплати. Але й тут виявилося обмеження. Очевидно, що після індексації пенсія у жінки збільшилася і стала більшою за 10 340 гривень. У такому разі право на вікову надбавку втрачається.

Але є і дуже багато обурених людей. Прямо в постанові не написано, що потрібно всім додати мінімум 100 гривень. Якщо вчитатися уважніше, то там прописані конкретні випадки, в яких розмір підвищення не може бути меншим за 100 гривень.

Те саме стосується і тих, хто пішов на пенсію у 2020-2023 роках. Формулювання в постанові дуже громіздкі. Для нас їх попередньо спрощено розшифрували так: «усім, хто пішов на пенсію в останні три роки, буде підвищення по 100 гривень». На практиці знову бачимо, що це не так.

Дається взнаки і ситуація, де пенсії та надбавки перераховуються у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Це передбачено законом і постанова про індексацію в цих випадках не діє. Тобто комусь додали до пенсії 16-18 гривень тільки через збільшення доплати за понаднормовий стаж, а не через індексацію. Тож тут підвищення не дотягує до 100 гривень, оскільки в постанові про індексацію зазначено, що така доплата проводиться лише тим, у кого безпосередньо розмір індексації вийшов меншим за цю суму.

Крім того, бачимо приклади, де комусь на 200-250 гривень просто підтягнули мінімальні виплати.