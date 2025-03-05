Кому нічого не додадуть?

Не зачепить цьогорічне підвищення суддів у відставці, а також пенсіонерів, чия пенсія сягає 23610 гривень і більше. Також без підвищення залишаються ті, хто станом на лютий 2025 року отримував пенсійні або соціальні виплати в розмірі 2361 гривня. Це виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму, розмір якого вже другий рік поспіль залишається без змін. Тобто найменш захищені верстви населення, наприклад, особи з інвалідністю з дитинства, залишаються без індексації.

Кому додадуть пенсію?

За даними Мінсоцполітики, індексація торкнеться майже всіх категорій пенсіонерів.

Пенсіонери, яким виплати призначено на загальних підставах: на 11,5% збільшується не сама пенсія, а зарплата, що підставляється у формулу розрахунку. Через це зростає основний розмір пенсії без урахування надбавок. Тому далеко не всі відчують рівно 11,5% збільшення – воно може бути і меншим.

на 11,5% збільшується не сама пенсія, а зарплата, що підставляється у формулу розрахунку. Через це зростає основний розмір пенсії без урахування надбавок. Тому далеко не всі відчують рівно 11,5% збільшення – воно може бути і меншим. Пенсіонери силових відомств: зростає не зарплата, а сама пенсія, але також лише основний розмір – без надбавок.

зростає не зарплата, а сама пенсія, але також лише основний розмір – без надбавок. Особи, які отримують пенсію за інвалідністю і в разі втрати годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи: збільшуються як зарплати, що підставляються у формулу розрахунку пенсії, так і мінімальні розміри пенсій за інвалідністю, залежно від групи і категорії.

збільшуються як зарплати, що підставляються у формулу розрахунку пенсії, так і мінімальні розміри пенсій за інвалідністю, залежно від групи і категорії. Ветерани війни: для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, окрім основного розміру пенсії, також підвищуються гарантовані державою мінімальні виплати.

для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, окрім основного розміру пенсії, також підвищуються гарантовані державою мінімальні виплати. Держслужбовці і колишні працівники органів місцевого самоврядування: мають зрости основні розміри пенсій.

Крім того, з 1 березня індексують страхові виплати для потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце­здатності, та осіб, які мають право на страхові виплати в разі смерті таких потерпілих.

На скільки зростуть мінімальні виплати?

На 11,5% індексуються мінімальні пенсійні гарантії, встановлені залежно від стажу і віку пенсіонера:

у осіб віком від 65 років, які не працюють і мають не менше 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, розмір пенсії не може бути меншим ніж 3758 гривень (було 3370 гривень);

і мають не менше 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, розмір пенсії (було 3370 гривень); тим, кому виповнилося 80 років і хто має не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок, – так само 3758 гривень (було 3370 гривень);

і хто має не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок, – (було 3370 гривень); у віці від 70 до 80 років , хто має 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, – 3613 гривень (було 3240 гривень);

, хто має 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, – (було 3240 гривень); у віці від 75 до 80 років , хто має не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок, – так само 3 613 гривень (було 3240 гривень);

, хто має не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок, – (було 3240 гривень); тим, кому не виповнилося 70 років і хто має 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, а також у осіб з інвалідністю І групи, – 3323 гривні (було 2980 гривень);

і хто має 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, а також у осіб з інвалідністю І групи, – (було 2980 гривень); у інших осіб, які не працюють, – 3038 гривень (було 2725 гривень).

У всіх зазначених випадках індексація відбувається фактично у два етапи. Йдеться про пенсії, основний розмір яких дуже малий. Спочатку індексується цей основний розмір пенсії, який все одно залишається меншим за мінімальний. А потім загальний розмір пенсії підтягують вже до оновлених розмірів мінімальної пенсійної виплати.

Як пройде індексація?

Щоб порахувати звичайну пенсію за віком, потрібно перемножити між собою три показники: коефіцієнт стажу, індивідуальний коефіцієнт зарплати та середню зарплату по Україні за три роки, що передують року виходу на пенсію. Під час індексації пенсії на затверджений коефіцієнт збільшується саме останній показник – середня зарплата по країні, що підставляється у формулу розрахунку.

Всім, хто пішов на пенсію за віком до законодавчих змін, що відбулися з жовтня 2017 року, для розрахунку пенсії з 1 березня 2024 року застосовували дещо застарілий показник середньої зарплати в розмірі 7994,47 гривні. З 1 березня 2025 року цей показник збільшується на коефіцієнт 1,115, тобто на 11,5%, що тепер становитиме 8913,83 гривні. Далі, щоб отримати новий основний розмір пенсії за віком, потрібно цей показник помножити на згадані коефіцієнти стажу і зарплати, що є суто індивідуальним.

Розповідаємо деякі нюанси підвищення пенсій у 2025 році:

Що додадуть «новим» пенсіонерам?

Для тих, хто йде на пенсію за віком у 2025 році, для призначення застосовують вже сучасніший показник середньої зарплати за 2022-2024 роки, що становить 15057,09 гривні. Різниця відчутна. Саме тому ці нові пенсії індексації не підлягають. Сенс затвердженого перерахунку в тому, щоб трохи осучаснити старі пенсії.

До пенсій, що були призначені відносно нещодавно, встановлювали лише втішну надбавку в розмірі 100 гривень. В січні 2025 року Верховний Суд визнав дії Пенсійного фонду неправомірними стосовно таких пенсіонерів, що їхні пенсії також потрібно повноцінно індексувати. На цьому тлі в уряді вирішили ситуацію дещо виправити, але лише частково.

З 1 березня пенсії, призначені протягом 2021-2024 років, будуть також проіндексовані, але не на 11,5%, як всі, а на коефіцієнти, залежно від року виходу на пенсію. Отже, зазначені вище суми середніх зарплат, що підставляються у формулу розрахунку, збільшать на 1,0575, 1,046, 1,0345 та 1,023 відповідно. Простіше кажучи, пенсії, призначені:

в 2021 році з березня індексують на 5,75%;

в 2022 році – на 4,6%;

в 2023 році – на 3,45%;

в 2024 році – на 2,3%.

Що це дасть на практиці, складно сказати. Можливо, ще більше все заплутає в подальшому і у декого ці маленькі відсотки знову перетворяться на втішні 100 гривень. Загалом бачимо, що такі кроки питання диспропорції пенсій, призначених в різні роки, докорінно не вирішує і розрив зберігається.

Мінімальне і максимальне збільшення

Як і минулого року, мінімальний розмір підвищення становитиме не менше ніж 100 гривень. Також зберігається обмеження на максимальний розмір індексації – він не може бути більшим за 1500 гривень для всіх категорій пенсій.

– Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 до 6345 гривень, – повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Як виростуть пенсії у працюючих пенсіонерів?

Індексація пенсій з 1 березня стосується всіх пенсіонерів: і тих, хто вже не працює, і тих, хто продовжує працювати. Окремо для працюючих пенсіонерів з 1 квітня має відбутися перерахунок за два останні роки роботи. Але, по-перше, це не має жодного стосунку до індексації, а по-друге, такий перерахунок знову може бути проведено заднім числом, ближче до літа.