Новини Одеси та Одеської області

Південь Одещини засипало снігом: про що слід пам’ятати водіям (фото, відео)

Південь Одещини засипало снігом: про що слід пам’ятати водіям (фото, відео)

Зважаючи на все, справжня весна не поспішає відвідати наш регіон: у той час як в Одесі вже не перший день йдуть дощі, на півдні Одеської області, зокрема, в Ізмаїлі, Болграді та Арцизі, сьогодні вранці, 19 березня, випав сніг. У зв’язку з цим водіїв закликають бути особливо обережними на дорогах.

Зима не відступає

Фото та відео з Болграда та Арцизу публікують місцеві Телеграм-канали.

«Болград та Арциз готується ліпити сніговиків. На Одещині весна вирішила, що вона зима», – констатують автори публікацій.

Зима навесні на Одещині

В Одеській області випав березневий сніг

Сніг у Болграді та Арцизі

Одеська області: березневий сніг

Про що попереджають водіїв

У патрульній поліції Одеської області закликають водіїв бути гранично уважними на дорогах і неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

Також патрульні дають водіям такі рекомендації:

  • перед виїздом не забувайте очистити не тільки дзеркало та скло автомобіля, а й капот від снігу;
  • обов’язково користуйтеся ременями безпеки;
  • зменшіть швидкість. Це дасть вам більше часу, щоб відреагувати на зміну дорожньої ситуації;
  • контролюйте дистанцію;
  • уникайте різких гальмувань і поворотів;
  • увімкніть ближнє світло фар;
  • при зупинці на дорозі вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
  • Особливо уважними слід бути водіям, які вже перейшли на літню гуму.

Рекомендації пішоходам:

  • переходьте дорогу тільки по пішохідному переході;
  • рухайтеся по тротуарах та пішохідних доріжках;
  • не виходьте раптово та не вибігайте на пішохідний перехід;
  • не допускайте самостійний вихід дітей дошкільного віку на проїжджу частину;
  • зробіть себе помітними на дорозі;
  • не використовуйте смартфони, переходячи дорогу.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk