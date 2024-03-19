Південь Одещини засипало снігом: про що слід пам’ятати водіям (фото, відео)

Зважаючи на все, справжня весна не поспішає відвідати наш регіон: у той час як в Одесі вже не перший день йдуть дощі, на півдні Одеської області, зокрема, в Ізмаїлі, Болграді та Арцизі, сьогодні вранці, 19 березня, випав сніг. У зв’язку з цим водіїв закликають бути особливо обережними на дорогах.
Зима не відступає
Фото та відео з Болграда та Арцизу публікують місцеві Телеграм-канали.
«Болград та Арциз готується ліпити сніговиків. На Одещині весна вирішила, що вона зима», – констатують автори публікацій.
Про що попереджають водіїв
У патрульній поліції Одеської області закликають водіїв бути гранично уважними на дорогах і неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.
Також патрульні дають водіям такі рекомендації:
- перед виїздом не забувайте очистити не тільки дзеркало та скло автомобіля, а й капот від снігу;
- обов’язково користуйтеся ременями безпеки;
- зменшіть швидкість. Це дасть вам більше часу, щоб відреагувати на зміну дорожньої ситуації;
- контролюйте дистанцію;
- уникайте різких гальмувань і поворотів;
- увімкніть ближнє світло фар;
- при зупинці на дорозі вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
- Особливо уважними слід бути водіям, які вже перейшли на літню гуму.
Рекомендації пішоходам:
- переходьте дорогу тільки по пішохідному переході;
- рухайтеся по тротуарах та пішохідних доріжках;
- не виходьте раптово та не вибігайте на пішохідний перехід;
- не допускайте самостійний вихід дітей дошкільного віку на проїжджу частину;
- зробіть себе помітними на дорозі;
- не використовуйте смартфони, переходячи дорогу.