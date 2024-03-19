Південь Одещини засипало снігом: про що слід пам’ятати водіям (фото, відео)

Афіша Одеси на 19-21 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Цей тиждень можна цілком присвятити розвитку та освіті, адже на нас чекає декілька цікавих лекцій по історії, розмовні англійський та український клуби, навчання у джазовій академії. А ще, одеські фотографи запрошують на відкриття щорічного фотосалону, зазвичай ця подія збирає багато авторів та відвідувачів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Євген Чикаленко: великий меценат з Одещини, що присвятив життя Україні Євген Чикаленко — видатний уродженець Одещини написав якось цей відомий афоризм: «Легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені». Пропонуємо вам розповідь про цю видатну людину. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ