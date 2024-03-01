Індексація пенсій почалася: наскільки зростуть виплати з 1 березня

Додали менше, ніж обіцяли. Чому так?

Ще в січні представники Кабінету Міністрів попередньо анонсували, що пенсії піднімуться орієнтовно на 13%. Однак згідно з остаточним рішенням уряду, розмір підвищення становитиме 8%, а точніше — 7,96%. Відповідну постанову №185 Кабмін затвердив 23 лютого.

За законом, розмір індексації визначається як 50% від темпів зростання середньої заробітної плати за останні роки та рівня інфляції за попередній рік. За офіційними даними, середня зарплата, що враховується для обчислення пенсії, зросла приблизно на 10,82%, а рівень інфляції у 2023 році склав 5,1%. Загалом виходить 15,92%. Беремо від нього половину й отримуємо 7,96%. Саме на цей відсоток і множимо пенсію або, як правильно говорити, на коефіцієнт 1,0796.

Як такий розмір індексації пояснюють в уряді?

Чому індексація виявилася меншою, ніж обіцяли, пояснила перший заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак. За її словами, коли ще в серпні 2023 року готували проєкт майбутнього бюджету країни, очікувалося, що рівень інфляції за підсумками року становитиме близько 15%. Утім, економіка стабілізувалася, темпи інфляції суттєво знизилися до 5,1%. Тому індексації пенсій у розмірі 8% цілком достатньо для збереження купівельної спроможності пенсіонерів.

Кого торкнеться перерахунок?

Індексації підлягають усі пенсії, призначені у 2024 році. За даними міністерства, перерахунок має торкнутися:

9,5 мільйона «цивільних» пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

596 тисяч пенсіонерів силових відомств;

97,8 тисячі чорнобильців;

20,8 тисячі науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Крім того, з 1 березня буде проіндексовано щомісячні страхові виплати для 161,4 тисячі осіб, які мають профзахворювання або постраждали від нещасного випадку на виробництві, зокрема для осіб, які мають право на щомісячні виплати в разі смерті потерпілого.

Рахуємо розмір збільшення

Якщо ми говоримо про звичайні пенсії за віком, то на коефіцієнт 1,0796 буде множитися не сама пенсія, а розмір зарплати, що підставляється у формулу розрахунку. Тому на виході людина може отримати суму меншу, ніж ті ж 7,96%.

На коефіцієнт 1,0796 множитиметься не сама пенсія, а розмір зарплати, що підставляється у формулу розрахунку. Тому на виході людина може отримати суму меншу, ніж ті самі 7,96%…

Утім, якщо основний розмір пенсії без надбавок перевищує 3 тисячі гривень, його все одно можна сміливо множити приблизно на 8%, щоб розуміти орієнтовний розмір підвищення. Головне, знати, який у вас цей базовий розмір. Те саме стосується й інших видів пенсії, зокрема для військовослужбовців та науковців. А от якщо пенсія менша за 3 тисячі гривень, то її зростання може бути пов’язане насамперед зі зміною мінімальних розмірів. У разі, коли основний розмір пенсії дуже маленький, індексація не особливо змінює справу і до пенсії проводиться доплата до певного мінімального розміру залежно від віку та стажу людини. З 1 березня ці мінімальні розміри також переглядаються і фактично збільшуються на ті самі 8%.

Як і в кого змінюються мінімальні пенсійні виплати?

В осіб віком від 65 років, які не працюють і мають не менш як 35 років стажу в чоловіків і не менш як 30 років у жінок, загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути меншим за 3370 гривень (було 3120 гривень);

у пенсіонерів, яким виповнилося 80 років, які мають не менше ніж 25 років стажу у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок — так само 3370 гривень (було 3120 гривень);

у пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок — 3240 гривень (було 3 тисячі гривень);

у пенсіонерів віком від 75 до 80 років, які мають не менше ніж 25 років стажу у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок — так само 3240 гривень (було 3 тисячі гривень);

у пенсіонерів, яким не виповнилося 70 років, які мають 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, а також в осіб з інвалідністю I групи — 2980 гривень (було 2760 гривень);

в інших осіб, які не працюють — 2725 гривень (було 2520 гривень).

У всіх випадках ідеться про пенсії, призначені за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Загальний розмір таких пенсій з усіма надбавками не може бути нижчим від зазначених розмірів, залежно від віку, стажу і того, працює людина чи ні. У разі звільнення розмір пенсії переглядається.

Які ще виплати збільшаться?

На 7,96% збільшено мінімальні пенсії по інвалідності, передбачені статтею 22 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»:

Група інвалідності До 1 березня 2024 року З 1 березня 2024 року Розмір збільшення И група 5512,19 грн. 5949,31 грн. 437,12 грн. ІІ група 5262,01 грн. 5680,87 грн. 418,86 грн. ІІІ група 5010,64 грн. 5409,49 грн. 398,85 грн.

Також на 7,96 % проіндексовано мінімальну пенсію по інвалідності, передбачену статтею 54 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». У всіх випадках розміри пенсій по інвалідності, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути меншими, ніж зазначено нижче:

Група інвалідності До 1 березня 2024 року З 1 березня 2024 року Розмір збільшення И група 5512,19 грн. 5949,31 грн. 437,12 грн. ІІ група 5262,01 грн. 5680,87 грн. 418,86 грн. ІІІ група 5010,64 грн. 5409,49 грн. 398,85 грн.

У березні мають зрости мінімальні пенсії для ліквідаторів. Це пов’язано з тим, що було оприлюднено розмір середньої зарплати в Україні за 2023 рік — 14 308,46 гривні. Це передбачає автоматичний перерахунок цього виду пенсії. Залежно від групи інвалідності загальний розмір пенсії тут становить від 60 до 100% зазначеної суми:

Група інвалідності До 1 березня 2024 року З 1 березня 2024 року Розмір збільшення И група (100%) 13 376,21 грн. 14 308,46 грн. 932,25 грн. ІІ група (80%) 10 700,97 грн. 11 446,77 грн. 745,80 грн. ІІІ група (60%) 8025,73 грн. 8585,08 грн. 559,35 грн.

Маленька пенсія? Маленька і доплата

Тож підсумуємо: згідно з ухваленою постановою, мінімальний розмір індексації з 1 березня становитиме 100 гривень, а максимальний буде обмежено, як і торік, на рівні 1500 гривень. Наприклад, пенсії, призначені у 2021-2023 роках, за фактом індексуватися не будуть. Тим, хто пішов на пенсію в зазначені роки, просто встановлять втішну надбавку в розмірі 100 гривень (хоча в окремих випадках тут можуть бути доплати у зв’язку зі збільшенням мінімальних пенсій — переважно для громадян, які не працюють). Максимальне підвищення в розмірі до 1500 гривень зможуть отримати тільки ті, у кого основна пенсія становить приблизно від 19 тисяч гривень.

Загалом, зазначається, що внаслідок березневого перерахунку середній розмір пенсії в Україні зросте з 5395 до 5717 гривень, тобто середній розмір підвищення становитиме 322 гривні. Однак пам’ятаємо, як раніше анонсувалося, що середня пенсія після цього становитиме вже близько 6 тисяч гривень. До речі, про обіцяну бальну систему поки що також не йдеться.

Усі описані вище перерахунки здійснюються автоматично, звертатися до Пенсійного фонду і писати будь-які заяви для цього не потрібно.

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Нарешті, пенсії вже втретє індексуються в непростих умовах воєнного стану. І це, безумовно, можна занести в плюс чинному уряду. Однак багато пенсіонерів залишаються незадоволеними, адже очікування були іншими — додали менше, ніж обіцяли. Незрозуміло, яким чином було пораховано інфляцію. За офіційною статистикою все виходить красиво. Але в реальному житті, на жаль, ціни зростають швидше за пенсії.

Про зміну прожиткового мінімуму

Нагадаємо, що з 1 березня разом з індексацією проводиться перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, який з 1 січня замість 2093 гривень становить 2361 гривню. Відтепер жодна пенсія, навіть соціальна, не може бути нижчою за цей показник. Від прожиткового мінімуму залежать також деякі надбавки, зокрема, доплата за стаж (збільшується непрацюючим), підвищення ветеранам війни, пенсії за особливі заслуги, низка мінімальних пенсій. Наприклад, пенсія по втраті годувальника-військового не може бути нижчою за два прожиткові мінімуми, яка тепер становитиме 4722 гривні (було 4078 гривень), а пенсія шахтарів, які мають не менше 15 років підземного стажу, не може бути меншою за три прожиткові мінімуми, тобто 7083 гривні (було 6279 гривень). (У кого і як саме зросли виплати через збільшення прожиткового мінімуму, читайте в номері 9 від 27 лютого).