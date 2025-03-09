Куди звертатися?
Матеріальну допомогу призначають місцеві органи соцзахисту. Подати заяву можна:
- в управління соцзахисту за місцем проживання;
- у Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- до місцевих органів самоврядування (сільські, селищні, міські ради).
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Які документи знадобляться?
- Копія паспорта та ідентифікаційного коду.
- Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих в помешканні осіб.
- Документи про доходи (довідка з роботи, витяг про пенсію, підтвердження інших виплат).
Якщо є проблеми зі здоров’ям, додатково можуть знадобитися:
- медична довідка про необхідність лікування, операції або реабілітації;
- документи про інвалідність (якщо є).
Важливо: Якщо ваша ситуація критична, зверніться до органів соцзахисту за місцем проживання. Там можуть підказати додаткові варіанти допомоги.
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