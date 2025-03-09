Не хватает пенсии

Куди звертатися?

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Матеріальну допомогу призначають місцеві органи соцзахисту. Подати заяву можна:

  • в управління соцзахисту за місцем проживання;
  • у Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • до місцевих органів самоврядування (сільські, селищні, міські ради).
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Які документи знадобляться?

  • Копія паспорта та ідентифікаційного коду.
  • Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих в помешканні осіб.
  • Документи про доходи (довідка з роботи, витяг про пенсію, підтвердження інших виплат).

Якщо є проблеми зі здоров’ям, додатково можуть знадобитися:

  • медична довідка про необхідність лікування, операції або реабілітації;
  • документи про інвалідність (якщо є).

Важливо: Якщо ваша ситуація критична, зверніться до органів соцзахисту за місцем проживання. Там можуть підказати додаткові варіанти допомоги.

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