Коли цього року почнуть працювати одеські фонтани?

Так, минулого тижня працівники КП «Сервісний центр» виконували роботи з обслуговування фонтанів перед розконсервацією.

Стаття на тему: В одеському Міському саду вже готуються до розконсервування фонтану (фотофакт)

Крім цього, співробітники ділянки з обслуговування об’єктів монументального мистецтва помили ряд пам’ятників, які не є культурною спадщиною.

Як зазначають у мерії, починаючи з весни, коли встановлюється хороша погода, і до осені пам’ятники миють двічі на місяць. Для їхнього очищення від пилу використовують спеціальні хімічні засоби для плитки або граніту та спецтехніку. Також при необхідності залучається вишка.

У разі потреби пам’ятники ремонтують та фарбують.

На балансі «Сервісного центру» знаходяться 45 пам’ятників, що розташовані по всьому місту, 16 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин – від 80 до 120 метрів, а також міські фонтани та пожежні водоймища.

До обов’язків співробітників підприємства входить обслуговування всіх цих об’єктів та прилеглої до них території цілий рік. Щодня комунальники виконують обхід підлеглих об’єктів для своєчасного виявлення можливих пошкоджень чи непрацюючих елементів. Двічі на тиждень проводиться санітарне прибирання територій.

Раніше ми розповідали, що на погрудді маршала Малиновського з’явився «промовистий» напис.