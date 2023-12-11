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Пенсії з 1 січня зростуть, але не у всіх: що і для кого зміниться

Пенсії з 1 січня зростуть, але не у всіх: що і для кого зміниться

З 1 січня зросте прожитковий мінімум на одну людину, а також зміниться прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення. «Одеське життя» розбиралася, які виплати і наскільки зростуть із 1 січня 2024 року.

Новий прожитковий мінімум: які виплати зростуть?

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік», з 1 січня зростає прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць. Зараз він становить 2589 гривень, а становитиме 2920 гривень. Також змінюється прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення.

Від зазначених показників, зокрема, залежать розміри різних соціальних допомог, що призначаються органами соцзахисту. Розмір таких соціальних виплат має автоматично зрости з 1 січня. Наприклад, допомога малозабезпеченим сім’ям призначатиметься у відсотковому співвідношенні до відповідного прожиткового мінімуму:

  • для працездатних осіб — 55 відсотків;
  • для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків;
  • для дітей — 140 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для них.

А ось більшість пенсій, які призначаються органами Пенсійного фонду і залежать від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, з 1 січня перераховані не будуть. Перерахунок таких пенсій з урахуванням нового прожиткового мінімуму відбудеться 1 березня разом з індексацією. Тобто перерахунок мінімальних і максимальних пенсій та надбавок і доплат, прив’язаних до прожиткового мінімуму, ще на два місяці відкладається.

Як зміниться прожитковий мінімум у 2024 році?

Вид прожиткового мінімуму зараз з 1 січня різниця
Для дітей віком до 6 років 2272 гривні 2563 гривні +291 гривня
Для дітей від 6 до 18 років 2833 гривні 3196 гривень +363 гривні
Для працездатних осіб 2684 гривні 3028 гривень +344 гривні
Для осіб, які втратили працездатність 2093 гривні 2361 гривня +268 гривень

Які види пенсій зростуть з 1 січня

Замість цього з 1 січня мають перерахувати частину пенсій, які прив’язані до розміру мінімальної заробітної плати. Нагадаємо, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросте з 6700 до 7100 гривень, а з 1 квітня — до 8 тисяч гривень.

Як це може вплинути на пенсію розглянемо на прикладі. 

На сьогодні будь-яка пенсія не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2093 гривні). Але в осіб, яким виповнилося 65 років і які мають повний стаж (30 років — жінки, 35 років — чоловіки), пенсія за віком не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати. 

Приклад №1

Уявімо чоловіка, якому 70 років, він уже не працює, має рівно 35 років трудового стажу і свого часу отримував зарплату на рівні середньої (припустимо, це 7405,03 гривні).

Отримуємо розмір пенсії до 1 січня 2024 року в розмірі 3120 гривень, зокрема:

  • основний розмір пенсії за віком 7405,03 х 0,35 = 2591,76 гривні;
  • доплата до 2680 гривень (6700 х 40%) — 88,24 гривні;
  • компенсаційна виплата особам, старшим за 70 років, — 300 гривень;
  • доплата до 3120 гривень — 140 гривень.

Зверніть увагу на останній пункт. Норма про мінімальну пенсію в розмірі 40% зарплати прописана в законі. А паралельно діє постанова Кабінету Міністрів, де записано, що в таких самих осіб пенсія з усіма надбавками не може бути меншою за 3120 гривень. Тобто спочатку пенсію дотягують до 2680 гривень, потім встановлюється вікова надбавка, а потім пенсію ще раз дотягують уже до 3120 гривень. Таким чином, вікова надбавка взагалі не відчувається.

Що має статися з 1 січня, коли мінімальна зарплата зростає до 7100 гривень? Тоді мінімальна пенсія за віком такого чоловіка має зрости до 2840 гривень. Відбувається перерозподіл складових пенсії, і її розмір з 1 січня має становити 3140 гривень.

  • основний розмір пенсії за віком не змінюється — 2591,76 гривні;
  • доплата до 2840 гривень (7100 х 40%) зростає — 248,24 гривні;
  • компенсаційна виплата особам, старшим за 70 років, зберігається — 300 гривень.

Бачимо, що в цьому прикладі мінімальна пенсія за віком зростає на 160 гривень (була — 2680 гривень, а стала — 2840 гривень). При цьому загальний розмір пенсії збільшується лише на 20 гривень. У цьому випадку доплата до 3120 гривень, передбачена постановою Кабінету Міністрів, зникає взагалі, адже розмір пенсії з надбавками став більшим за вказану суму.

Це доволі простий приклад, який дуже добре демонструє, що підвищення може бути зовсім невідчутним: хтось за таких обставин з 1 січня не отримає нічого, а хтось — максимум 160 гривень. Варіантів може бути безліч, але ще раз наголосимо, що йдеться про осіб із повним стажем, які не працюють і досягли 65 років. Якщо пенсія значно перевищує 3 тисячі гривень, то говорити про підвищення в таких випадках немає сенсу — тоді вся надія буде на березневу індексацію. Однак її розмір і порядок проведення має ухвалити Кабінет Міністрів.

Які пенсії підвищать заднім числом

Далі наведемо приклад розрахунку чорнобильської пенсії по інвалідності, де використовується п’ятикратний розмір мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня цього року.

Приклад № 2

Припустимо, ліквідатор має II групу інвалідності. Ступінь втрати працездатності — 70%. Основний розмір пенсії на сьогодні може бути таким:

Основний розмір пенсії. Формула

Ця формула передбачена постановою КМУ №1210 від 23 листопада 2011 року, де:

7405,03 гривні — середня зарплата по країні за 2014-2016 роки, проіндексована додатково протягом наступних років;

  • 6700 гривень — мінімальна зарплата на 1 січня 2023 року;
  • 13376,21 гривні — середня зарплата по країні за 2022 рік.

Ми знаємо, що мінімальна зарплата з 1 січня зросте до 7100 гривень, і можемо її підставити у формулу розрахунку пенсії. Але ми не знаємо, якою офіційно буде визнана середня зарплата за 2023 рік, щоб зробити точний розрахунок. Цей показник можуть оприлюднити тільки в лютому і тоді перерахунок, у разі доцільності, зроблять заднім числом. Тоді ж, у березні, якщо все піде за планом, додатково на розмірі пенсії позначиться індексація, коли у формулі зміниться перший показник.

А ось що буде з традиційним квітневим перерахунком для пенсіонерів, які працюють, поки невідомо. Тут, як і з індексацією, додаткове рішення має ухвалити Кабінет Міністрів.

***

Насамкінець додамо, що, як і 2023 року, у бюджеті на наступний рік не закладено грошей на санаторно-курортне лікування. Дія відповідних пунктів у профільних законах і надалі призупиняється. Без санаторно-курортного лікування залишаються ветерани та члени їхніх сімей, чорнобильці, жертви нацистських переслідувань, жертви репресій комуністичного режиму 1917-1991 років та особи з інвалідністю.

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Сергей Коробкин, независимый консультант ИА "Центр медиа"
Сергей Коробкин ПРОФІЛЬ

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