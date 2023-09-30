Зник зв’язок з військовослужбовцем: куди звертатися?

Скільки грошей давати дитині до школи Чи давати дитині кишенькові гроші? Безумовно, оскільки ми живемо у матеріальному світі, дитина, як і всі дорослі, потребує коштів на власні витрати. У той же час багатьох батьків хвилює, скільки грошей давати дитині і з якого віку?

«Одеське життя» зібрало думки експертів із цього приводу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Хто захистить права військовослужбовців? Після повномасштабного вторгнення в Україну країни-агресорки росії наша держава зіткнулася з низкою викликів, у тому числі з такою проблемою, як захист прав військовослужбовців. Адже законодавство, яке регулює права військових, було прийнято у 1992-1993 роках, і деякі його аспекти на сьогоднішній день вже морально застаріли та потребують корекції та оновлення. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Родом із СРСР: від яких застарілих звичок треба відмовитись? Незважаючи на те, що з часів розпаду СРСР минуло вже понад 30 років, дуже багато жителів постсовеських країн, у тому числі й України, часто самі того не усвідомлюючи, все ще живуть за звичками, що сформувалися за часів тотального дефіциту та зубожіння. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Шахраї оформили на вас кредит: як вчинити? Як відомо, незважаючи на війну та фінансові складнощі у ряду українців (а можливо – і користуючись цією ситуацією) шахраї недрімають і регулярно вигадують різноманітні афери та шукають будь-яку можливість, щоб позбавити нас наших кровних. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ