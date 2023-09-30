Зник зв’язок з військовослужбовцем: куди звертатися?

У Міноборони України розповіли, куди звертатися родичам військовослужбовця у разі втрати з ним зв’язку.
Як діяти, якщо немає зв’язку з військовослужбовцем
- Тож якщо зв’язку немає більше 3 днів, слід звернутися до безпосереднього командира військовослужбовця.
- Якщо відсутній зв’язок з безпосереднім командиром – звернутися до командира частини або його заступника з морально-психологічного забезпечення.
- У разі якщо втрачено контакт з військовослужбовцем більше 10 днів, а зв’язку з командиром немає – звернутися до Територіального центру комплектування (військкомат) за місцем призову військовослужбовця.
Як знизити ризик втрати контакту з військовослужбовцем
Щоб зменшити ризик втрати контакту, у Міністерстві оборони радять військовим та їхнім сім’ям попередньо домовитися про правила зв’язку, зокрема:
- визначити періодичність, з якою відбуватиметься зв’язок;
- домовитися, хто телефонує першим і коли;
- обговорити, за яких обставин родичам військовослужбовця слід звертатися до його командирів або бойових побратимів.
Якщо виникли додаткові запитання, можна дзвонити на «гарячу лінію» Міноборони: 0800-500-442.
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