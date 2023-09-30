Пропала связь с военнослужащим: куда обращаться?

В Минобороны Украины рассказали, куда обращаться родственникам военнослужащего в случае потери с ним связи.

Как действовать, если нет связи с военнослужащим

Так, если связи нет более 3 дней, следует обратиться к непосредственному командиру военнослужащего.

следует обратиться к непосредственному командиру военнослужащего. Если отсутствует связь с непосредственным командиром – обратиться к командиру части или его заместителю по морально-психологическому обеспечению.

– обратиться к командиру части или его заместителю по морально-психологическому обеспечению. В случае если утрачен контакт с военнослужащим более 10 дней, а связи с командиром нет – обратиться в Территориальный центр комплектования (военкомат) по месту призыва военнослужащего.

Как снизить риск потери контакта с военнослужащим

Чтобы уменьшить риск потери контакта, в Министерстве обороны советуют военным и их семьям предварительно договориться о правилах связи, в частности:

определить периодичность, с которой будет происходить связь;

договориться, кто звонит по телефону первым и в какое время;

обсудить, при каких обстоятельствах родственникам военнослужащего следует обращаться к его командирам или боевым побратимам.

В случае если возникли дополнительные вопросы, можно звонить на «горячую линию» Минобороны: 0800-500-442.

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