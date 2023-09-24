Виплати військовослужбовцям у разі поранення: коли та скільки?

Прожитковий мінімум в Україні піднімуть – що буде з пенсіями? Український уряд заклав до бюджету наступного 2024 року підвищення прожиткового мінімуму для всіх категорій населення, у тому числі й для осіб, які втратили працездатність. Таким чином, максимальна та мінімальна пенсії українців гарантовано зростуть. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Важка дорога на лівий берег: як одесити воюють на Херсонському напрямку Херсон став одним із перших міст України, на вулиці якого прийшла війна. У березні 2022-го місто опинилося під окупацією. А після звільнення мало не щодня зазнає обстрілів. Безліч жінок та дітей, рятуючись від небезпеки, змушені були переїхати до Одеси. А одесити беруть участь у бойових діях на Херсонському напрямку, прагнучи повністю звільнити українські землі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Одещині командир військової частини запросив броньований Mercedes (відео) Олег Кіпер, голова Одеської ОВА розповів журналістам під час брифінгу про закупівлю для військових на їхню вимогу. А також про вимогу командира однієї з військових частин. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ