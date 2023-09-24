Виплати військовослужбовцям у разі поранення: коли та скільки?

У разі поранення під час служби військовослужбовці мають право на отримання одноразової грошової допомоги.
Про це розповів представник ТЦК (військкомату) Шевченківського району Києва Сергій Рунчев.
В яких випадках виплачується грошова допомога і в яких розмірах?
- У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання військового обов’язку.
- У разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок захворювання або нещасного випадку під час проходження військової служби.
Розмір одноразової допомоги залежить від встановленої групи інвалідності:
- від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму (зараз – від 671 000 до 1 073 600 гривень) – у разі виконання військового обов’язку;
- від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму під час проходження військової служби (зараз – від 187 880 до 322 080 гривень).
- У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва) розмір допомоги залежить від ступеня втрати часткової працездатності:
- 70-кратного прожиткового мінімуму (зараз – 187 880 гривень), якщо втрата працездатності настала у період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення;
- 50-кратного прожиткового мінімуму (зараз – 134 200 гривень) у період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.
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