Прогноз погоди в Одесі на 13 лютого: тепло, але трошки холодніше

Погода в Одесі 12 лютого: чи чекати на примхи чи сюрпризи? За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 12 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається досить тепла як для лютого погода. Суттєвих опадів не передбачається, але в області можливий невеликий дощ, а місцями – туман. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прогноз погоди в Одесі на 10 лютого: потепління залишається Завтра, у суботу, 10 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області досить теплим і погожим днем. Таким чином, прогнози синоптиків про аномально теплий лютий цього року збуваються. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ