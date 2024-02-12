Прогноз погоди в Одесі на 13 лютого: тепло, але трошки холодніше

Завтра, у вівторок, 13 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжиться досить тепла погода. Таким чином, прогнози синоптиків про аномально теплий лютий підтверджуються.
Прогноз погоди в Одесі на 13 лютого
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ і туман
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 5-7°C тепла, вдень вона підніметься до 9-11°C вище нуля.
Прогноз погоди в Одеській області на 13 лютого
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень місцями невеликий дощ і туман.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-9°C тепла, вдень 9-14°C тепла.
На автодорогах області туман, видимість 200-500 м.
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