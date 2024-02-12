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Прогноз погоди в Одесі на 13 лютого: тепло, але трошки холодніше

Прогноз погоди в Одесі на 13 лютого: тепло, але трошки холодніше

Завтра, у вівторок, 13 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжиться досить тепла погода. Таким чином, прогнози синоптиків про аномально теплий лютий підтверджуються.

Прогноз погоди в Одесі на 13 лютого

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ і туман

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-7°C тепла, вдень вона підніметься до 9-11°C вище нуля.

Прогноз погоди в Одеській області на 13 лютого

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень місцями невеликий дощ і туман.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-9°C тепла, вдень 9-14°C тепла.

На автодорогах області туман, видимість 200-500 м.

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