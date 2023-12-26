Ротація, електронні повістки, війна 2024-го: про що розповів головнокомандувач ЗСУ Залужний

Про “мобілізацію 500 тисяч людей”

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру мобілізованих урядів не подавало.

Військове командування жодного запиту не робило на якісь цифри (500 тисяч, як повідомляв Давид Арахамія). Військове командування продовжує виконувати функцію захисту держави і, відповідно, формує свої запити (на боєприпаси, на зброю та на людський ресурс”). ) Це робиться на постійній основі, а якимось окремим форматом, заходом на Кабінет міністрів чи Верховну Раду ми не здійснюємо . Щодо цієї цифри, ми її сформували на наступний рік, вона, звичайно, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які ми можемо зазнати у 2024 році. Озвучувати цифри, які стосуються кожного з цих показників, я не можу. Це військова таємниця, – розповів Залужний в ефірі національного телемарафону.

Головнокомандувач зазначив, що Генштаб не наділений правом законодавчої ініціативи, тож жодних документів уряду не подавав.

Водночас генерал підтвердив, що ЗСУ працювали із суб’єктом законодавчої ініціативи – Міністерством оборони, а вже МОУ, за словами Залужного, ймовірно, подавало законопроект щодо вдосконалення мобілізації до Кабінету міністрів.

Нагадаємо, лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що військове керівництво внесло запит щодо мобілізації 500 тисяч військових.

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Про електронні повістки

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вважає, що Україну влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів. Про це Залужний розповів на брифінгу 26 грудня.

Залужний зазначив, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні сили України, тому що вони не мають навіть можливості оцінити, який спосіб кращий.

Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо в результаті електронних повітів ми отримаємо їх, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, це теж дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб у цих питаннях перебуваємо як споживачі.

Нагадаємо, Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків, у тому числі й за кордоном, про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне повідомлення.

Про ротацію кожні півроку

Валерій Залужний виступив проти ухвалення закону про проведення ротації на фронті, наприклад кожні півроку, адже для цього необхідно збільшити боєкомплект військових приблизно вдвічі.

Повторюся, що ситуація на фронті все ж таки залежить від дій противника. Я не можу прогнозувати, чи це буде 6 місяців, 5 місяців, 3 місяці. Ситуація буває зовсім різною, повірте мені. Знову ж таки, якщо люди пропонують 6 місяців проводити ротацію, вони повинні розуміти, що бойовий комплект військ треба збільшувати приблизно хоча б удвічі. І саме на виході буде сума, необхідна для того, щоб за півроку замінити цих людей на бойові позиції.

За словами Залужного, командири на місцях мають робити все можливе та неможливе для того, щоб здійснювати ротацію в межах підрозділів, у межах військових частин.

Але законодавчо прописувати, що ми рухатимемося таким чином… Повірте моєму тридцятирічному досвіду служби у Збройних силах України та майже 10 рокам війни, що це поки що, скажімо так, обман…. який нереальний.

Зазначимо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект щодо вдосконалення мобілізації та військового обліку.

У законопроекті пропонується законодавчо закріпити, що військові, які безпосередньо брали участь у бойових діях, підлягають заміні не пізніше ніж через шість місяців безперервної участі. Період відновлення має тривати не менше двох місяців.

Позбутися обмежено придатних

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний вважає за необхідне залишити в законодавстві поняття придатності та непридатності до військової служби, та відмовитися від поділу на ступені інвалідності.

Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступенем інвалідності, 2 групи, 3 групи, воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатна людина до військової служби, чи непридатна.

Головнокомандувач зазначив, що командування ЗСУ погодилося з пропозицією залишити у відповідному законопроекті 2 поняття: людина, придатна до військової служби та людина, непридатна до військової служби.

Позбутися такого поняття, як обмежено придатний. І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний чи непридатний, відповідно ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід 2 групи, або інвалід 3 групи, – наголосив Залужний.

Напередодні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” №10378, в якому регулюються питання відстрочення призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю .

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Про війну у 2024 році

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що наступний рік відрізнятиметься з 2023-го з урахуванням зміни технологій ведення війни.

2024 рік не просто відрізнятиметься, він повинен відрізнятися, бо інакше на нас чекає те, про що я писав у статті. Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли вже 90% вирішення цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб наступного року діяти більш ефективно та найголовніше – зберегти людей. Над цим працюємо. З нами повністю погодились наші партнери, які також цікавилися цим питанням. Тож можу вас запевнити, що наступний рік відрізнятиметься… Ми принаймні для цього все робимо.

При цьому головнокомандувач зазначив, що мусить констатувати: противник не відстає від ЗСУ. В останні дні відбувається досить потужне протистояння з використанням різних технологій.