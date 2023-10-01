Життя триває: в Одесі відбувся ювілейний фестиваль «Планета довгожителів»

Фестиваль «Планета довгожителів»… Ювілейний, десятий… Справжнє свято для людей, яким вже за… Свято на воєнному стані? Таке може бути?..

Чотири дні ювілейного фестивалю

– Таке не просто може бути. Воно має бути тільки так! Бо життя триває, які б виклики не ставив час. Ми ж – Всеукраїнська спілка активного довголіття «ІТ-бабусі». І до нас у воєнний час приєднались багато людей поважного віку, які були змушені покинути свої домівки в Херсоні, Харкові, Нікополі, багатьох інших куточків України. Їм потрібна допомога, спілкування. І, звісно, розуміння найголовнішого – вони не самітні!.. Так, війна вносить свої корективи: і сам фестиваль «Планета довгожителів», хоча і ювілейний, але ж проходить не так, як завжди. Але все, що відбувається за чотири дні фестивалю, дуже потрібно всім тим, хто став його учасником, гостем чи просто прийняв у ньому участь, – впевнена голова ГО «Всеукраїнська спілка активного довголіття «ІТ-бабусі» Ольга Філіппова.

Чотири дні фестивалю… Він почався показомукраїнського історичного фільму «Довбуш», в основі сюжету якого – життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олекси Довбуша.

Як розповідає Ольга, наступного дня учасники фестивалю відвідали два відділення Одеського обласного центру психічного здоров’я.

– Це наша постійна акція, яка зветься «Чужих стариків не буває». Ми почастували хворих смаколиками, принесли одяг та інші потрібні речі для людей, що опинились у дуже важкому положенні. Коли ми йшли на акцію, одна з учасниць розповіла мені історію. Її мама ніколи не купувала собі шоколадних цукерок. Хоча дуже їх любила. У неї завжди були льодяники. Бо дешеві… Йдучи на акцію, вона купила кілограм шоколадних цукерок. У пам’ять своєї мами. Зі сльозами на очах вона роздавала цукерки людям…

На третій день фестивалю його учасники стали слухачами лекції Світлани Бондар на тему медіаграмотності «Інформаційна складова війни: перевіряти не можна вірити».

Ольга розповідає, як важливо для людей поважного віку дізнатись, як виглядають фейки, пропаганда та інформаційні маніпуляції під час війни, як навчитись відрізняти правду від брехні.

Місце позитиву, добра та здоров’я

А от останній день вересня став справжнім святом для учасників фестивалю. Спортивний майданчик у Старобазарному сквері перетворився на місце позитиву, добра і здоров’я. А ще тут можна було придбати якісь корисні і красиві речі, вироблені руками майстринь і майстрів. Усі вторговані кошти – на допомогу ВСУ.

Фестивальне свято відкрили Ольга Філіппова і жінка-епоха 95-річна Лада Бондарєва. Лада поділилася спогадами про своє життя під час Другої світової війни… І знову пролунала та ж сама думка: життя триває, треба робити все, що можеш, аби тільки не впасти у відчай, які б складні часи не випали на долю. А ще – твердо вірити у нашу Перемогу…

На фестивалі в його останній день можна було поспілкуватися з медиками, виміряти тиск, послухати пісні, потанцювати, зробити разом корисні спортивні вправи, насолодитися виступами майстрів.

«Спорт для всіх» – так зветься ще одна сторінка фестивалю.

– Раді, що взяли участь у цьому фестивалі. Спорт для всіх – заради життя: такий наш девіз, а ІТ-бабусі – наші давні партнери. Таке спортивно-розважальне свято необхідне для людей мудрого віку. Ви ж тільки придивіться, як вони активно приймають у ньому участь! Вони ж – сама історія, а діти – майбутня історія України. Сьогодні вони поєднались, взявши участь в одному заході, – радіє в.о. директора Одеського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Ганна Чумакова.

Оплески, радість спілкування, незабутній виступ одеського богатиря Миколи Пасічника. Всі гості фестивалю пригостились богатирською кашею – найсмачнішою у світі…

Фестиваль «Планета довгожителів»… Десятий, ювілейний, на воєнному стані. Він тепер – у серцях всіх, хто став його учасників.

Життя триває!..

Фото авторки