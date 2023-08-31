Гроші, війна, ОМКФ та Голлівуд: 10 фактів про стрічку «Довбуш», які вам треба знати

До кінця вересня одесити можуть подивитися у кінотеатрах стрічку «Довбуш», про яку зараз говорять майже всі. Але чому навколо неї так багато розмов? Що трапилося з фільмом на ОМКФ? Як «Довбуш» пов’язаний із військовими? І до чого тут Голлівуд? Про все це ми поговорили зі знімальною командою «Довбуша» та зібрали для вас 10 цікавих фактів.



Найдорожчий фільм сучасної України

«Довбуш» став найдорожчим фільмом за всю українську історію. Його виробництво коштувало понад 120 млн гривень, половину з яких надала держава. Ще половина кошторису була закрита за допомогою спонсорів.



Найепічніше українське кіно

Масштаб знімання «Довбуша» дійсно вражає. За кількістю епічних сцен у цього фільму просто немає конкурентів в Україні. На знімальному майданчику іноді могли знаходитися майже 600 людей одночасно, а над створенням історичних костюмів працювали понад 100 майстрів. Всі металеві елементи акторських образів були зроблені вручну. До речі, натільні металеві хрести актори після зйомок забрали собі на пам’ять.



Фільм створювався понад 5 років

Процес створення стрічки «Довбуш» мав тривати 2 роки, але спочатку через пандемію, а потім – через війну, виробництво фільму затягнулося. Знімання було закінчено ще у 2021 році, але картина так і не встигла вийти у прокат до 24 лютого.

«Ми мали вийти у листопаді 2021 року, але через можливий локдаун, на жаль, прийняли рішення перенести вихід на 12 травня 2022-го. Звісно після 24 лютого всім було вже не до прем’єри», – пояснює продюсер фільму Максим Асадчий.

«Найважче було чекати, поки ми все дознімемо та домонтуємо. Навіть коли вже все було готово, ми все одно чекали. Це просто була якась аскеза – навчитися чекати й терпіти», – згадує виконавиця однієї з головних жіночих ролей Дарія Плахтій.



Перший в історії ОМКФ фільм-відкриття

За словами продюсера Максима Асадчого, команда фільму прийняла рішення не брати участь у конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю, проте «Довбуша» запросили на ОМКФ у якості фільма-відкриття.

Для нас це було дуже почесно, тому що всі фільми-відкриття ОМКФ до цього були іноземні. На справді, всі були дуже задоволені, що фестиваль відкрився саме українською стрічкою, –

зазначає продюсер фільму Максим Асадчий.



Перший показ – для військових

Найперший показ «Довбуша» стався не у кінотеатрі, а на передовій. Режисер стрічки Олесь Санін разом і продюсером вперше показали фільм для бійців 68-ї окремої єгерської бригади, яка, як і кінокартина, має ім’я Олекси Довбуша.

«Це було дуже символічно для нас. Ми сіли в мою автівку, поклали у багажник екран, проєктор, звук, та приїхали до бійців у напіврозбомблену школу. Поставили все обладнання в якомусь коридорі й показали цей фільм хлопцям», – згадує Максим Асадчий.

Зараз фільм йде не тільки у кінотеатрах, паралельно його також показують військовим на фронті.



Велика частина команди фільму – в ЗСУ

Після 24 лютого багато хто з команди «Довбуша» вирушив на фронт. Зараз у ЗСУ у тому числі знаходяться виконавець однієї з головних ролей Олександр Мавріц та оператор-постановник картини Сергій Михальчук. Ще один актор стрічки – Яків Ткаченко – був важко поранений на фронті, але відмовився комісуватися й хоче повернутися до лав ЗСУ.

Зараз воює велика частина нашої команди: майже всі каскадери, багато хто з реконструкторів, історичні консультанти. Дівчат багато так само. Хто в армії, хто волонтерить, –

зазначає режисер фільму Олесь Санін.



5 членів знімальної команди загинули на війні

На жаль, щонайменше 5 членів знімальної групи «Довбуша» вже загинули на фронті. Але кількість втрачених колег може бути й більше.

«Повідомлення про загибель надходять навіть про тих, з ким ми не так багато працювали: наприклад, про акторів масових сцен. Тільки зараз на прем’єрах родичі загиблих приходять і розказують, що цих людей вже з нами немає», – каже режисер Олесь Санін.



Одну з ролей у фільмі зіграв голлівудський актор

Голлівудський актор Лузер Тверскі зіграв у стрічці роль БЕШТу. БЕШТ – це скорочене ім’я засновника хасидизму раббі Ісраеля бен Еліезера, який народився на Поділлі — історико-географічній області України, що охоплює у тому числі територію сучасних Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Одеської областей. Для своєї ролі Лузер Тверскі спеціально вивчав декілька варіантів української – літературну мову, гуцульський діалект та єврейський «суржик».



Незаплановано сучасний фільм

За словами творчої команди, ніхто не намагався спеціально притягнути історичні події «Довбуша» до сьогодення. Тем не менш, фільм вийшов дуже сучасним.

Я абсолютно не сподівався зробити актуальний чи навіть пропагандистський фільм. Це просто моя персональна історія про те, як я бачу героя, честь і гідність. Але якщо ти робиш свою справу чесно, буває таке, що кожна фраза стає актуальною, кожен образ виглядає сучасно. Так відбулося і з фільмом «Довбуш, –

пояснює режисер стрічки Олесь Санін.

«Коли ми знімали «Довбуш», ми не думали, що буде війна. Але фрази та дії акторів дуже точно описують ті події, які зараз із нами відбуваються», – каже продюсер Максим Асадчий.

Фільм мав вийти після Перемоги

Після 24 лютого команда прийняла рішення відкласти вихід стрічки до Перемоги України, але через рік обставини змінилися.

«Зараз ми наважилися вийти до глядача, бо, я глибоко переконаний, що Перемога нашого духу вже настала. Вже немає ніякого шляху назад, ми нікому не здамося й не поступимося нічим», – пояснює режисер Олесь Санін.

«Я думаю, що українському кіно потрібні свої герої. І цей фільм, я впевнена, вже почав надихати людей, нагадувати їм, за що ми боремося, з ким, як давно й чому», – вважає виконавиця однієї з головних жіночих ролей Дарія Плахтій.

Фото: Film.ua