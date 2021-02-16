Недавно моя коллекция памятных сувениров пополнилась необычным экспонатом – сердечком, сделанным из двух переплетенных двадцатисантиметровых гвоздей. А сотворил его на моих глазах знаменитый силач Николай Пасечник.

Он сгибает на шее и на руке толстые металлические пластины, арматуру. Одним усилием разрывает пополам колоду карт и ломает подкову. У публики вызывает восторг, когда десятки мужчин не могут разъединить руки богатыря, сложенные в замок. Он безбоязненно разбивает несколько слоев шифера, ходит босиком по битому стеклу и горячим углям, ложится на острые гвозди, исполняет многие другие трюки, в том числе и восхищающий зрителей «Мост Самсона» (фирменный трюк Николая Пасечника: пятки – на одном табурете, затылок – на другом, а на груди – груз с полтонны весом).

Крепкие корни с Хмельнитчины

Когда я попросил Николая Антоновича поведать о своем богатырском житье-бытье, он свел густые брови к переносице, подпушил лихо закрученные усы «а-ля Поддубный» и произнес:

– Да всего не расскажешь. Ведь уже давно седьмой десяток разменял.

– Знаю, что Вы многие годы в Одессе живете. А родом откуда?

– Есть в Хмельницкой области красивое старинное село Шаривка Ярмолинецкого района. Там я и появился на свет Божий. Как тогда писалось в анкетах, в семье рядовых колхозников. Сызмальства привык вставать ни свет ни заря и ложиться спать позднехонько, огород порать, за скотиной ухаживать. В школу с охотой пошел, но после восьми классов начал работать – пас колхозных овец. Потом на тракториста выучился. А тогда эта профессия была в почете. Потом в армию призвали.

Служил Пасечник во внутренних войсках, а затем связал судьбу с милицией. Почти тридцать лет отдал ей. Уволился в запас майором. Заочно окончил пединститут. В 1975 году стал одним из первых мастеров спорта СССР по борьбе самбо и рукопашному бою. Завоевал более 500 дипломов и грамот, более 200 медалей и кубков. Особо гордится тем, что становился чемпионом мира по борьбе среди ветеранов, провел более двух тысяч показательных выступлений в Украине и за рубежом. Дважды удостоен звания «Почетный динамовец Украины». Генерал украинского казачества с присвоением его высшей награды. А два года назад председатель Ассоциации ветеранов самбо Украины Юрий Климантов вручил Пасечнику специальный кубок «За спортивное долголетие и мастерство».

– Откуда силища такая? Вы же двухпудовую гирю вырывали семьдесят шесть раз, девяностокилограммовую штангу одной рукой от груди вытолкнули.

– Это наследственное. Отца богатырем называли. На фронте разведчиком был. За языками ходил. А дядя Степан лошадь с седоком от земли поднимал. При обороне Севастополя девяностокилограммовые снаряды к орудиям на руках сам подносил. Я им как бы подражал. Помню, когда в Шаривке телефон проводили, на себе таскал столбы тяжеленные. Как-то в поле забуксовал трактор, так я растащил бороны из сцепки. Всякое бывало.

– А когда борьбой увлеклись?

– Как-то меня увидел Роберт Самвелович Бабаянц. Сказал, чтобы я пришел на тренировку. Так я стал его учеником. А он, заслуженный тренер Украины, воспитал сто пятьдесят мастеров спорта и двенадцать мастеров спорта международного класса.

Лучший тренер Украины

Николай Антонович подготовил более 42 тысяч спортсменов, удостоен почетного звания «Лучший тренер Украины». Пасечнику доверяли тренировать сборную Украины по рукопашному бою и сборную Одесской области. Теперь доверили тренировки с подрастающим поколением в спортивном обществе «Динамо» и спортивном клубе «Бастион». Школу Пасечника там проходят ныне около ста ребятишек. Он гордится, что его воспитанники достигли достойных результатов и в учебе, и в работе, и в спорте. Надо было слышать, с каким уважением он рассказывал, к примеру, о Назаре Кулешове, ставшем чемпионом Украины по дзюдо, бронзовым призером первенства Европы.

Совет для крепкого здоровья от богатыря

Чтобы поддерживать себя в форме, Николай Пасечник занимается закаливанием. «Регулярно, независимо от погоды, по утрам выхожу на свежий воздух в одних трусах. И закаляюсь так по восемь-десять минут. Очень полезно».

Существует ли рецепт долголетия?

О многом еще рассказал Николай Антонович. И о том, как защищал сотни людей от всякой шпаны. Набрасывались на него и с топором, и с ножом, но, как говорится, не на того напали. Однажды восьмерых бандюг уложил на асфальт, затем построил в шеренгу и привел в отделение милиции. И о том, что он рисует картины, свои учебные пособия проиллюстрировал собственноручно. По дереву мастерит. Любит петь под собственный аккомпанимент на гармошке.

– Николай Антонович, встречаясь с долгожителями, всегда задаю вопрос: что нужно делать, чтобы лет до ста жить без старости?

Богатырь скупо улыбнулся и сказал:

– Газета «На пенсии» делает благое дело, публикуя ваши рассказы о нас, стариках. Они укрепляют душу пожилых людей и преподносят молодежи духовную пищу для раздумий о жизни и о себе. А что касается вашего вопроса, то я не могу дать однозначный рецепт. Все от Господа. Каждому надо добрые дела вершить и ни на кого не злиться. Злоба и зависть раздирают человека на части.

– Что пожелаете читателям?

– Живи, трудись и не тужи, никого не обижай, никому не досаждай. Если все мы будем жить нелицемерно, тогда дело наше будет верно, а иначе выйдет скверно. Ну, и всем здоровья крепкого желаю, ведь без него не бывает счастья.

Виктор Мамонтов

Фото автора и из архива Николая Пасечника

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