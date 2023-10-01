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Жизнь продолжается: в Одессе состоялся юбилейный фестиваль «Планета долгожителей»

Жизнь продолжается: в Одессе состоялся юбилейный фестиваль «Планета долгожителей»

Фестиваль «Планета долгожителей»… Юбилейный, десятый… Настоящий праздник для людей, которым за… Праздник на военном положении? Такое может быть?

Четыре дня юбилейного фестиваля

– Такое не просто может быть. Оно должно быть только так! Ибо жизнь продолжается, какие бы вызовы не ставило время. Мы же – Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки». И к нам в военное время присоединились многие люди преклонного возраста, которые были вынуждены покинуть свои дома в Херсоне, Харькове, Никополе, многих других уголках Украины. Им нужна помощь, общение. И, конечно, понимание самого главного – они не одиноки!.. Да, война вносит свои коррективы: и сам фестиваль «Планета долгожителей», хотя и юбилейный, проходит не так, как всегда. Но все, что происходит за четыре дня фестиваля, очень нужно всем тем, кто стал его участником, гостем или просто принял в нем участие, – уверена глава ОО «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова.

Глава ОО «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Четыре дня фестиваля… Он начался показом украинского исторического фильма «Довбуш», в основе сюжета которого – жизнь самого известного из вожаков опришков в Карпатах Олексы Довбуша.

Как рассказывает Ольга, на следующий день участники фестиваля посетили два отделения Одесского областного центра психического здоровья.

– Это наша постоянная акция, которая называется «Чужих стариков не бывает». Мы угостили больных вкусностями, принесли одежду и другие нужные вещи для людей, оказавшихся в очень тяжелом положении. Когда шли на акцию, одна из участниц рассказала мне историю. Ее мама никогда не покупала себе шоколадные конфеты. Хотя очень их любила. У нее всегда были леденцы. Потому что дешевые… Идя на акцию, она купила килограмм шоколадных конфет. В память о своей маме. Со слезами на глазах она раздавала конфеты людям…

На третий день фестиваля его участники стали слушателями лекции на тему медиаграмотности «Информационная составляющая войны: проверять нельзя верить».

Ольга рассказывает, как важно для людей преклонного возраста узнать, как выглядят фейки, пропаганда и информационные манипуляции во время войны, как научиться отличать правду от лжи.

Место позитива, добра и здоровья

А вот последний день сентября стал настоящим праздником участников фестиваля. Спортивная площадка в Старобазарном сквере превратилась в место позитива, добра и здоровья. А еще здесь можно было приобрести разные полезные и красивые вещи, произведенные руками мастериц и мастеров. Все вырученные средства – в помощь ВСУ.

Фестиваль «Планета долгожителей» в Одессе

Фестивальный праздник открыли Ольга Филиппова и женщина-эпоха 95-летняя Лада Бондарева. Лада поделилась воспоминаниями о своей жизни во время Второй мировой войны… И снова прозвучала та же мысль: жизнь продолжается, надо делать все, что можешь, лишь бы не впасть в отчаянье, какие бы сложные времена не выпали на долю. А еще – твердо верить в нашу Победу…

Фестиваль «Планета долгожителей», женщина-эпоха Лада Бондарева

Ольга Филиппова и Лада Бондарева открывают фестивальный праздник

На фестивальном празднике можно было пообщаться с медиками, измерить давление, послушать песни, потанцевать, сделать вместе полезные спортивные упражнения, насладиться выступлениями мастеров.

«Спорт для всех» – так называется еще одна страница фестиваля.

Фестиваль «Планета долгожителей», Николай Пасечник

Выступление Николая Пасечника

– Рады, что приняли участие в этом фестивале. Спорт для всех ради жизни: таков наш девиз, а ІТ-бабушки – наши давние партнеры. Такой спортивно-развлекательный праздник необходим людям мудрого возраста. Вы только присмотритесь, как они активно принимают в нем участие! Они же – сама история, а дети – будущая история Украины. Сегодня они соединились, приняв участие в одном мероприятии, – радуется и.о. директора Одесского областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Анна Чумакова.

и.о. директора Одесского областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Анна Чумакова

Анна Чумакова

Аплодисменты, радость общения, незабываемое выступление одесского богатыря Николая Пасечника. Все гости фестиваля угостились богатырской кашей – самой вкусной в мире…

Фестиваль «Планета долгожителей», богатырская каша

Вкусная богатырская каша

Фестиваль «Планета долгожителей»… Десятый, юбилейный, на военном положении… Он теперь – в сердцах всех, кто стал его участником.

Жизнь продолжается!..

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