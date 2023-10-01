Жизнь продолжается: в Одессе состоялся юбилейный фестиваль «Планета долгожителей»

Фестиваль «Планета долгожителей»… Юбилейный, десятый… Настоящий праздник для людей, которым за… Праздник на военном положении? Такое может быть?

Четыре дня юбилейного фестиваля

– Такое не просто может быть. Оно должно быть только так! Ибо жизнь продолжается, какие бы вызовы не ставило время. Мы же – Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки». И к нам в военное время присоединились многие люди преклонного возраста, которые были вынуждены покинуть свои дома в Херсоне, Харькове, Никополе, многих других уголках Украины. Им нужна помощь, общение. И, конечно, понимание самого главного – они не одиноки!.. Да, война вносит свои коррективы: и сам фестиваль «Планета долгожителей», хотя и юбилейный, проходит не так, как всегда. Но все, что происходит за четыре дня фестиваля, очень нужно всем тем, кто стал его участником, гостем или просто принял в нем участие, – уверена глава ОО «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова.

Четыре дня фестиваля… Он начался показом украинского исторического фильма «Довбуш», в основе сюжета которого – жизнь самого известного из вожаков опришков в Карпатах Олексы Довбуша.

Как рассказывает Ольга, на следующий день участники фестиваля посетили два отделения Одесского областного центра психического здоровья.

– Это наша постоянная акция, которая называется «Чужих стариков не бывает». Мы угостили больных вкусностями, принесли одежду и другие нужные вещи для людей, оказавшихся в очень тяжелом положении. Когда шли на акцию, одна из участниц рассказала мне историю. Ее мама никогда не покупала себе шоколадные конфеты. Хотя очень их любила. У нее всегда были леденцы. Потому что дешевые… Идя на акцию, она купила килограмм шоколадных конфет. В память о своей маме. Со слезами на глазах она раздавала конфеты людям…

На третий день фестиваля его участники стали слушателями лекции на тему медиаграмотности «Информационная составляющая войны: проверять нельзя верить».

Ольга рассказывает, как важно для людей преклонного возраста узнать, как выглядят фейки, пропаганда и информационные манипуляции во время войны, как научиться отличать правду от лжи.

Место позитива, добра и здоровья

А вот последний день сентября стал настоящим праздником участников фестиваля. Спортивная площадка в Старобазарном сквере превратилась в место позитива, добра и здоровья. А еще здесь можно было приобрести разные полезные и красивые вещи, произведенные руками мастериц и мастеров. Все вырученные средства – в помощь ВСУ.

Фестивальный праздник открыли Ольга Филиппова и женщина-эпоха 95-летняя Лада Бондарева. Лада поделилась воспоминаниями о своей жизни во время Второй мировой войны… И снова прозвучала та же мысль: жизнь продолжается, надо делать все, что можешь, лишь бы не впасть в отчаянье, какие бы сложные времена не выпали на долю. А еще – твердо верить в нашу Победу…

На фестивальном празднике можно было пообщаться с медиками, измерить давление, послушать песни, потанцевать, сделать вместе полезные спортивные упражнения, насладиться выступлениями мастеров.

«Спорт для всех» – так называется еще одна страница фестиваля.

– Рады, что приняли участие в этом фестивале. Спорт для всех ради жизни: таков наш девиз, а ІТ-бабушки – наши давние партнеры. Такой спортивно-развлекательный праздник необходим людям мудрого возраста. Вы только присмотритесь, как они активно принимают в нем участие! Они же – сама история, а дети – будущая история Украины. Сегодня они соединились, приняв участие в одном мероприятии, – радуется и.о. директора Одесского областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Анна Чумакова.

Аплодисменты, радость общения, незабываемое выступление одесского богатыря Николая Пасечника. Все гости фестиваля угостились богатырской кашей – самой вкусной в мире…

Фестиваль «Планета долгожителей»… Десятый, юбилейный, на военном положении… Он теперь – в сердцах всех, кто стал его участником.

Жизнь продолжается!..

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