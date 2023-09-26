Наперекір складним часам: в Одесі відбудеться 10-й фестиваль «Планета довгожителів»

Громадська організація «Всеукраїнська спілка активного довголіття «ІТ-бабусі» з 27 по 30 вересня проводить 10-й фестиваль «Планета довгожителів».

Життя триває!

Для багатьох з учасників ГО «Всеукраїнська спілка активного довголіття «ІТ-бабусі» це вже не перша в житті війна… Багато чого вони бачили, багато чого пережили… Таке іноді розповідають, що моторошно на душі. Але ж оце вічне «життя триває» — для них не просто слова, а, здається, сама суть.

І от вони збираються на свій ювілейний Десятий фестиваль «Планета довгожителів». А ці фестивалі — як зразок для нас всіх: у кожному віці людина має жити повним життям. Навіть під час війни.

Голова та натхненник цієї організації Ольга Філіппова нещодавно повідомила:

Попри складні часи, щорічний десятий фестиваль до Всесвітнього Дня людей поважного віку відбудеться! Ми не залишаємо під час війни людей старшого віку напризволяще! Приходьте, запрошуйте своїх старшеньких!.

Звісно, війна вносить свої корективи у програму фестивалю. Але — головне! — він відбудеться!

Програма фестивалю «Планета довгожителів»

Що ж чекає гостей фестивалю «Планета довгожителів»?

27 вересня, середа, 12-00 відбудеться кінопоказ історичного фільму «Довбуш» (кінотеатр «Сінема Сіті», ТРЦ Фонтанський, Семафорний провулок, 4).

Цьогорічний десятий ювілейний фестиваль «Планета довгожителів» з нагоди Дня людей поважного віку відкриваємо стрічкою Олеся Саніна «Довбуш». Це безплатний спецпоказ для пенсіонерів, людей із статусом ВПО та з інвалідністю — для тих, хто не в змозі купити собі квиток, щоб піти у кіно. Хотілося показати саме це кіно… Це про нас, про нашу незнану, забуту і непричесану історію, про наших героїв. «Довбуш» — це фільм про те, як перемогти в собі раба і стати лицарем. Це фільм про те, щоб врешті відійти від радянських героїчних наративів і побачити власних героїв. Це фільм про те, як ми, українці, вміємо відстоювати власну свободу. Про наших справжніх лицарів, що відстоюють незалежність на усіх фронтах. І окрім того, якісно знятий, з чудовими акторами і неповторними краєвидами, —

розповідає Ольга Філіппова.

28 вересня, четвер, 12.00 (Одеський обласний центр психічного здоров’я, вул.Воробйова, 9, трамвай 15, маршрутки 203, 198, 197, 214)

Соціальна акція «Чужих стариків не буває». Відвідання відділень 16 і 18, де живуть люди похилого віку. Концерт у відділенні. Можна принести: печиво, цукерки, фрукти, памперси, пелюшки, ліки, постіль, одяг лікарняний, взуття.

29 вересня, п’ятниця, 13.00 (бібліотека імені Івана Франка, Книжковий пров.,1)

«Інформаційна складова війни: перевіряти не можна вірити». Ми дізнаємось про те, як виглядають фейки, пропаганда та інформаційні маніпуляції під час війни і будемо вчитись відрізняти правду від брехні.

30 вересня, субота, 12-00 (спортивний майданчик навпроти пам’ятника Антону Головатому. Старобазарний сквер, перетин Олександрівського проспекту і Базарної вулиці)

Свято до Всесвітнього дня людей поважного віку «Від патефона до смартфона»:

Акція «Спорт для всіх — радість життя».

Майданчик медичних консультацій.

Виступи довгожителів. Музичні номери. Флешмоб, руханка.

Виступ богатиря Миколи Пасічника. Богатирська каша.

Соціальна акція «Бабусі для ЗСУ».

Вхід на всі події фестивалю — по реєстрації. тел. +380635921867, Олена.

Фото афіші фестивалю — Ольга Філіппова