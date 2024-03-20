Жінка-епоха: активній одеситці Ладі Бондарєвій – 96

Лада Бондарєва: життя – не для скарг та зневіри

Пам’ятається, при наших перших зустрічах з Ладою, я все питала у неї про особисті девізи та секрети довголіття. Вона або плечима знизувала, або жартувала: «Життя у мене було кучеряве. Ймовірно, навчила багато чого. Життям треба вміти насолоджуватися повною мірою, отже, бути активним. Не так це й просто – любити життя, хоча багато хто так часто повторює цю фразу»…

Пізніше, вже за іншої нашої зустрічі, Лада додала:

– Не буває життя без проблем, є вони й у мене, зі здоров’ям – зокрема. Я поховала двох чоловіків та єдиного сина. Але життя дається не для скарг, істерик та зневіри. Знаєте, я завжди жила за принципом, що до чужого монастиря ніколи не ходять зі своєю молитвою. Ось, наприклад, почне хтось скаржитися, що, мовляв, ніяку ту чи іншу ділянку не заасфальтують, а я ходжу собі зі своїми скандинавськими паличками – і намагаюся навіть не помічати дірку, – розповідає Лада.

«Життя дається не для скарг, істерик і зневіри»… Мені тоді здалося, що розмовляю з людиною, яка народилася з особливим геном життєлюбства…

Наша Лада – крутіша за всіх!

Про етапи шляху Лади Бондарєвої, яка мешкає в Одесі з 1966 року, з любов’ю розповідає Ольга Філіппова:

«…Ташкент, 1941 рік. Дівчинка підводиться дуже рано і разом з іншими дітьми працює на заводі. Йде Друга світова війна. Все для фронту, все для перемоги! – Головне гасло того часу.

Голодно. Нема чого їсти, нема чого одягнути.

З мішковини, якщо її пофарбувати в чорний колір і прикрасити білим комірцем, виходить ошатне плаття, в якому не соромно піти на концерт.

Зовсім маленькою її разом із батьками червоноармійці виселили зі станиці, забравши все нажите. Вона пережила кілька Голодоморів та Другу світову війну…

…У віці 85 років вона прийшла навчатись на комп’ютерні курси для пенсіонерів і вже тоді була серед учнів найдорослішою.

У 90 років взяла участь у встановленні Рекорду з виходу на подіум манекенниць віком 90-60-90 років! У 90 стала учасницею шоу «Крутiша за всіх», і своїм виходом зачарувала мільйони глядачів!».

Лада Бондарєва – наш талісман!

Пролунала повномасштабна війна… Лада, як і багато хто, думала виїхати з країни. Валіза навіть зібрала. А потім… передумала і лишилася. Не знаю, може, згадала все пережите й ту війну та зробила свій вибір. Вона залишилася, і сьогодні, як і раніше, активна, по можливості бере участь у різних тренінгах і, як завжди, сповнена оптимізму. У свої 95 займається скандинавською ходьбою. Вона там – наймолодша учасниця. Знаєте, як про неї відгукуються у клубі скандинавської ходьби?

«Це дивовижна жінка. Модельєр дизайнер одягу. Досі шиє одяг, веде активний спосіб життя. Бере участь практично у всіх наших заходах. Хочеться побажати їй ще багато років такого активного життя, а ми разом із клубомLET’S GO ODESSA будемо її всіляко підтримувати у цьому. Лада Бондарєва – наш талісман!».

От і подумайте: хіба може талісман засмучуватися?

Ольга Філіппова додає:

– Вік – це про когось іншого. Наша Лада – жінка поза віком… Сьогодні їй 95! І зараз, у цьому віці бачу в ній бажання вчитися новому, бажання ставити перед собою нові цілі, надавати нових смислів життя, яке через неї вирує. Це жінка, яка своїм життям стверджує: роки – вони тільки на папері. Можна і потрібно плідно жити, навчатися, розвиватися у будь-якому віці.

І головне:

– Україна переможе, бо у нас ось такі айті-бабусі!

P.S. «А вона просто живе»…

«Чи легко бути молодим, коли тобі 96 років?

У світі, де все швидко змінюється?

Ти не знаєш, що буде, коли ти прокинешся вранці?

Ми маємо рецепт. Точніше, живий кейс. Лада Бондарєва.

Жінка-таємниця, жінка-загадка, жінка-мрія.

Багато хто мріє бути таким, але не розуміє як…

А вона просто живе – повз проносяться епохи, війни, революції, тирани падають з тронів… Рушаться царства та імперії…

Ладочко, вітаємо тебе з Днем народження!

Нехай тобі завжди буде цікаво!

Нехай здоров’я тебе не підводить!

Нехай друзі та рідні будуть поруч у потрібну хвилину!»

– такими словами привітала сьогодні Ольга Філіппова свою безжурну подругу.

Редакція «Одеського життя» приєднується до привітань і від щирого серця бажає Ладі довгих-довгих років життя, здоров’я міцного і обов’язково, неодмінно так само бадьоро відсвяткувати день нашої спільної Перемоги!..

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Фото надані Ольгою Філіпповою (з архіву проекту «Зберігачі часу онлайн»), Ірини Боренко та автора