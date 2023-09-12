Новини Одеси та Одеської області

Укрзалізниця змінює маршрути поїздів: серед них є одеський

Укрзалізниця змінює маршрути поїздів: серед них є одеський

У вересні низка поїздів змінять маршрути курсування. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт на ділянці залізниці Надвірна-Делятин (Івано-Франківська область).

Про це повідомили в Укрзалізниці.

У повідомленні йдеться, що проведення ремонтних робіт необхідно, щоб зайти у сезон зимових перевезень із максимально можливими швидкостями.

Деякі поїзди курсуватимуть лише до Івано-Франківська замість Рахова та Ясині.

Це стосується поїзда №26/25 Одеса — Рахів. Він курсуватиме тільки до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;

Також це стосуватиметься наступних рейсів:

  • поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;
  • поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;
  • поїзд №95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;
  • поїзд №130/129 Полтава — Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, та з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;
  • поїзд №229/230 Київ — Ворохта — Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда №55 Київ — Рахів, які відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня — вони прибуватимуть до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17, та для рейсів №56 Рахів — Київ — вони вирушать із Рахова 20, 21 і 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26.

Читайте також: Між Одесою та Вінницею ходить новий особливий поїзд

Фото ілюстративне.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • На Одещині арештували російське паливо: деталі
    На Одещині арештували російське паливо: деталі

    Понад тисячу тонн паливних гранул з лушпиння соняшнику з росії у 19 вагонах, які перебували на митному терміналі в Одеській області, виявили та арештували українські спецслужби. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України (СБУ) в Одеській області.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • З Одесу до Польщи розпочнуть вантажні перевезення: “Укрзалізниця”
    З Одесу до Польщи розпочнуть вантажні перевезення: “Укрзалізниця”

    Нову послугу перевезення контейнерів інтермодальними маршрутними поїздами до польського морського порту Гданськ з чотирьох українських міст: Києва, Одеси, Дніпра та Вінниці запроваджує українська залізнична держкомпанія. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • На Одещині водій мотоблоку потрапив під потяг
    На Одещині водій мотоблоку потрапив під потяг

    38-річний чоловік, керуючи мотоблоком, виїхав на закритий залізничний переїзд Заплази—Жеребкове в Подільському районі Одещини і потрапив під поїзд. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Куди діваються забуті в поїздах речі
    Куди діваються забуті в поїздах речі

    Чого тільки не забувають у наших поїздах поспішаючі або просто неуважні пасажири! Співробітники «Укрзалізниці» навіть склали список найбільш екзотичних речей, яким охоче діляться зі своїми читачами у Facebook. Але при цьому вони запевняють: усе втрачене можна повернути.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • З Одеси на Кишинів планують побудувати залізницю європейського стандарту
    З Одеси на Кишинів планують побудувати залізницю європейського стандарту

    З початком повномасштабної війни для українського імпорту та експорту критично важливим стало питання наземного транспортного сполучення з країнами Євросоюзу. Головною перешкодою у цьому стає різна ширина залізничних колій. Тому у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили, що планується будівництво залізниці нового стандарту (європейського) і спочатку до Молдови.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати