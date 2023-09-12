Укрзалізниця змінює маршрути поїздів: серед них є одеський

У вересні низка поїздів змінять маршрути курсування. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт на ділянці залізниці Надвірна-Делятин (Івано-Франківська область).

Про це повідомили в Укрзалізниці.

У повідомленні йдеться, що проведення ремонтних робіт необхідно, щоб зайти у сезон зимових перевезень із максимально можливими швидкостями.

Деякі поїзди курсуватимуть лише до Івано-Франківська замість Рахова та Ясині.

Це стосується поїзда №26/25 Одеса — Рахів. Він курсуватиме тільки до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;

Також це стосуватиметься наступних рейсів:

поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;

курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня; поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;

курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня; поїзд №95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;

курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня; поїзд №130/129 Полтава — Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, та з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;

курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, та з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня; поїзд №229/230 Київ — Ворохта — Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда №55 Київ — Рахів, які відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня — вони прибуватимуть до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17, та для рейсів №56 Рахів — Київ — вони вирушать із Рахова 20, 21 і 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26.

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Фото ілюстративне.